Russische Punkband Pussy Riot: "Ukraine gibt niemals auf"

Die russische Sängerin Nadeschda "Nadja" Tolokonnikova (32) hasst den Krieg, liebt den Frieden, unterstützt die Ukraine und wünscht Waldimir Putin den baldigen Tod: Alles zusammen dürfte nicht gerade zu ihrer persönlichen Sicherheit beitragen, so die Künstlerin der Band "Pussy Riot" im aktuellen Interview mit dem amerikanischen "Rolling Stone"-Musikmagazin. Dass der russische Präsident möglichst bald das Zeitliche segnen möge, das sei ihr so "rausgerutscht", ganz spontan, ergänzte Tolokonnikova, die gerade in New York auftritt. Sie wisse schon, dass sie es sich damit nicht leichter mache, zumal sie erst kürzlich mit jemandem über ihr Gefährdungsrisiko gesprochen habe.

Noch am Samstagvormittag habe sie drei Interviews nicht ohne Tränen beenden können, und auch ihr Konzertauftritt sei ihr angesichts der dramatischen Ereignisse in der Ukraine schwer gefallen.

Selenskyj "macht das sehr, sehr gut"

Gleichwohl lobte sie den Durchhaltewillen der Ukrainer und würdigte die Tapferkeit ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: "Der macht das sehr, sehr gut." Soweit sie das beurteilen könne, habe Putin die Vaterlandsliebe der Ukrainer völlig falsch eingeschätzt. Sie würden niemals aufgeben und hielten sich an die Regel: "Mein Land, mein Baby." Sogar Menschen, die Kriegserlebnisse zu verarbeiten hätten und traumatisiert worden seien, lebten "ganz normal".

"Ich habe viele Freunde in der Ukraine", so die Künstlerin, von der auf Deutsch gerade das Buch "Anleitung für eine Revolution" erschienen ist, eine Mischung aus Freiheits-Manifest und Autobiographie. "Ich denke, sie sind sehr tapfer, wunderbar, entschlossen und beseelt. Ich kenne viele von ihnen, vom Anarchisten bis zum Minister, von einfachen Leuten bis zu Parlamentsmitgliedern, und das macht mir die Einschätzung leicht, welcher Stiftung wir am ehesten helfen sollten."

Die Duldsamkeit der Ukrainer sei jedenfalls enorm, und ihre Motivation würde von ihrer Wut auf Putin gespeist. Dabei machten die Ukrainer allerdings sehr wohl Unterschiede bei der Beurteilung der Russen, so Tolokonnikova, und das sei auch wichtig, denn bei weitem nicht alle seien Putin-Fans. Tausende seien gegen den russischen Präsidenten auf die Straße gegangen, viele festgenommen worden: "Es ist extrem gefährlich", so die Sängerin.