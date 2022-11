Russische Politikerin: "Wir sollten mit der Demokratie aufhören"

Um polemische Aussagen ist Jelena Drapeko offensichtlich nicht verlegen. Die stellvertretende Vorsitzende im Kulturausschuss des russischen Parlaments sorgte mit einem Skandalinterview für Wirbel, wie es von einer 74-jährigen Ex-Schauspielerin nicht unbedingt zu erwarten war. Statt die aktuellen Geschehnisse in Russland mit Altersweisheit und einer gewissen Zurückhaltung zu kommentieren, zeigte sich die Politikerin genervt von "Demokratie und Toleranz" in ihrem Heimatland. Beides habe ihrer Ansicht nach solche Ausmaße angenommen, dass es höchste Zeit sei, damit aufzuhören. Grund dafür: Die Kriegsgegner würden trotz aller Propaganda zum Trotz "immer noch nicht hören" wollen, obwohl der Kreml ihnen ständig "Beweise" vorlege.

"Ich habe es auf meinem Handy"

"Wir sind immer noch irgendwie zu betulich, weil wir sie nicht beleidigen und beeinträchtigen wollen", so Drapeko über den Umgang mit Andersdenkenden. Die freie Meinungsäußerung ist ihr ein Dorn im Auge: "Ich bin mir absolut sicher, dass wir den Sieg erringen werden, weil wir die Wahrheit aussprechen können. Ich bin frei, die Wahrheit zu sagen. Ich kann das alles beweisen, ich habe es auf meinem Handy."

Mit Kriegsgegnern hat die Ex-Diva, die in sowjetischen Filmen der siebziger Jahre mitwirkte und missliebigen Bloggern auch schon mal Prügel androhte, nach eigenen Worten "Mitleid", ihnen fehle das "wichtigste Gefühl", nämlich die Liebe zum Vaterland: "Menschen, die ich schätzte, finden sich auf der anderen Seite der Barrikade wieder. Das ist bitter. Das muss man erlebt haben. Sie haben herzlich über ihre Heimat gesprochen, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass sie sich niemandem verbunden fühlen." Was die Emigranten aus Kunst und Kultur betreffe, sei sie "sehr hart", so Drapeko. Sie könne diesen Kollegen erst verzeihen, wenn Russland alle Kriegsziele erreicht habe. Bereits vor einigen Tagen hatte Drapeko Geldstrafen zum Schutz der russischen Sprache vor Fremdwörtern gefordert.

Russland rangiert auf Platz 124 im Demokratie-Index

Das Youtube-Video mit ihrem Interview wurde innerhalb von 24 Stunden nicht nur eine halbe Million mal angesehen, sondern auch rund 10.000-fach kommentiert. In der russischen und in der Auslands-Presse waren die absurden Äußerungen zur Demokratie Thema für ausführliche, meist ironische Betrachtungen. Es sei wirklich an der Zeit, die Art Demokratie, die in Russland herrsche, abzuschaffen, hieß es in einem der zahlreichen Einträge. Andere fragten sich augenzwinkernd, was "Meinungsfreiheit" überhaupt sei, wieder andere verwiesen darauf, dass Russland auf dem aktuellen Demokratie-Index derzeit Platz 124 von insgesamt 167 einnimmt und damit zwischen Äthiopien und Niger rangiert.

"Wenn Sie die Ordnung wiederherstellen wollen, beginnen Sie am besten im Parlament", schrieb ein Kommentator. Von "Fremdschämen" war verschiedentlich die Rede. Es sei "überraschend", dass Abgeordnete für das, was sie selbst angerichtet hätten, ständig anderen die Schuld gäben. Bei Drapeko sei grundsätzlich gar nichts mehr "gruselig", sie sei "zu allem fähig". Er sei "vor Überraschung" darüber, dass es in Russland Demokratie gebe, "fast vom Stuhl gefallen", hieß es von einem ironiebegabten Zuschauer. Ein Literaturfan empfahl, statt Drapeko zu lauschen, lieber den utopischen Roman "Andromeda-Nebel" aus dem Jahr 1958 zur Hand zu nehmen.

Wird Russland "Anwälte" haben?

Die Politikerin könne ihre Interviews mit "blanken Lügen" und "zynischer Doppelmoral" statt im Fernsehen im Museum geben, meinte jemand, da gebe es genügend Publikum, das an einer "großartigen Vergangenheit" interessiert sei. Ihm Übrigen solle sich Drapeko lieber um ihre Enkelkinder kümmern, Memoiren schreiben und Gitarre üben. Mit direktem Verweis auf die deutsche Nachkriegs-Vergangenheit fragte sich ein Kommentator, ob Russland nach einer Niederlage wohl solche "Anwälte" aus dem Kreis der Emigranten haben werde, wie sie es nach 1945 in Deutschland gegeben habe: Thomas Mann, Marlene Dietrich, Albert Einstein und Theodor Adorno.

Allerdings forderten nicht wenige Zuschauer auch "Säuberungen" in der Kultur, "um jede Mittelmäßigkeit auszumerzen" und "Verräter" zu entlarven. "Schamlose Theaterstücke" und "ausschweifende Romane" wurden als Beispiele für Russlands Niedergang genannt. Gemessen daran sei Drapekos Interview "Balsam für die Seele". Weniger kremlnahe Russen empfahlen der vielfach dekorierten Ex-Künstlerin, ihre Kinder und Enkel in den Krieg zu schicken und fragten sie, warum sie nicht die Hälfte ihres Einkommens für die Soldaten spende.

Zu viele "Mäuse" bei der Armee

Im Übrigen sei es eine "Schande", dass mittellose Rentnerinnen derzeit Socken für die Truppe stricken müssten, weil es dort an jeder Art von Ausrüstung mangele. Es habe wohl zu viele "Mäuse" gegeben, die an den Armeebeständen genagt hätten - ein Hinweis auf die grassierende Korruption. Origineller Weise regten sich Zuschauer in diesem Zusammenhang darüber auf, dass westliche Schauspieler, die die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben, den Kreml nicht ausreichend unterstützten: Das gelte für Gérard Depardieu, Ornella Muti und den US-Action-Star Steven Seagal. Offenbar sei ihnen vor allem an der Steuerersparnis gelegen gewesen.