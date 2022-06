Russische Moraldebatte: "Es ist unmöglich, anständig zu bleiben"

Dass der Krieg die daran beteiligten Menschen auf die Dauer moralisch verwahrlost, ist nichts Neues. Aber so deutlich, wie es jetzt in der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zu lesen war, wird das selten ausgesprochen: "Es ist unmöglich, in Gesellschaft von Raubrittern und internationalen Hackern anständig zu bleiben. Deshalb müssen wir zugeben, dass wir die Regeln innerhalb unseres Landes einhalten und sie außerhalb Russlands brechen, um die Rechte unserer Bürger zu schützen", schreibt Autor Marat Baschirow. Für "anständige Menschen" sei das zwar schwierig, aber es gehe nun mal nicht anders. Um das zu erleichtern, schlägt Baschirow neue russische Gesetze vor, denen zufolge internationales Recht ignoriert werden kann, weil sich der Westen angeblich selbst nicht daran halte.

"Es gibt keine Regeln mehr auf der Welt"

Die oft bemühten "Menschenrechte" seien nichts weiter als eine Waffe "unfreundlicher Staaten" gegen Russland. In dem jetzt entbrannten "Kampf ums Überleben" müssten sie "vorerst" außen vor bleiben: "Es gibt keine Regeln mehr auf der Welt." Schuld daran sei natürlich der Westen. Und deshalb dürften zum Beispiel illegale Grau-Importe nach Russland nicht geahndet werden, ebenso wenig wie die Verletzung von Urheberrechten oder die Einfuhr von Flugzeugteilen: "Wenn westliche Regeln damit gebrochen werden, möge Gott sie segnen."

An der Spitze der russischen Regierung wird der Westen schon lange kriminalisiert, gerade eben sprach Außenminister Sergei Lawrow wieder von "Erpressung" im Zusammenhang mit der Währungspolitik. "Heuchelei" ist mittlerweile noch ein harmloser Ausdruck im Vokabular Moskaus, "Wildheit" schon üblicher und mit "Nazi"-Beschimpfungen ist der Kreml allzeit schnell zur Hand. An Schüler gab Lawrow kürzlich den Rat: "Der Mensch will immer seine eigenen Interessen verteidigen. Wenn er stark, zielstrebig, bis zu einem gewissen Grad stur ist, dann wird es ihm leichter fallen, als solcher wahrgenommen zu werden. Bei Staaten ist das ähnlich."

"Sie werden die Realität akzeptieren"

Für die "Regeln", deren Einhaltung der Westen anmahnt, hatte Lawrow nur noch Hohn und Spott übrig: "Sie verdrehen sie, wie sie es brauchen." Statt sich auf irgendeine Moral zu stützen, heißt es beim russischen Außenminister jetzt: "Sie werden die Realität akzeptieren." Das erinnert stark an die nihilistische Bemerkung des Teufels in Michail Bulgakows Roman-Klassiker "Meister und Margarita", wonach Fakten immer noch die "hartnäckigsten Dinge" in der Welt seien. Der als "Voland" bezeichnete Fürst der Unterwelt beschäftigt sich aus diesem Anlass satirisch mit der "Theorie", wonach das Leben eines Menschen "mit dem Abschneiden seines Kopfes" aufhöre: "Eine Theorie, die ich durchaus für solide und scharfsinnig halte."

Die Vorstellung, jede Moral beiseite zu lassen und auf gewaltsam geschaffene Tatsachen zu setzen, verroht die Gesellschaft enorm, wie Maria Degerewa jetzt in der "Gaseta" bemerkte: "Die einfache Idee, dass eine Person eine persönliche und keine kollektive Meinung haben kann, ihre eigene und nicht die Position des Regionalkomitees, kommt aus irgendeinem Grund nur noch wenigen in den Sinn."

"Nichts Ekelhafteres und Auswegloseres als Feindseligkeit"

Das Schlimmste an der politischen Konfrontation sei die Tatsache, dass "das Leben, das wirkliche Leben, die lebendige menschliche Kommunikation wegen ideologischer Auseinandersetzungen zum Teufel" gingen: So fingen Kriege an. Seit Jahren habe sie mit einem "anständigen, ehrlichen und klugen" Mann aus der Ukraine gechattet, so Autorin Degerewa, keineswegs einem "von Propaganda vernebelten Teenager". Doch eines Tages habe sie beim Einloggen festgestellt, dass ihr Account gesperrt worden sei. Auf Nachfrage habe ihr Gegenüber mitgeteilt, seine Fenster seien mit Brettern vernagelt, draußen werde geschossen, da könne er es nicht mehr ertragen, mit einer Russin zu kommunizieren.

"Wenn ich es ganz ernst ausdrücken darf, verfolgt mich ein Gedanke. Es scheint, dass sich die Menschheit nichts Ekelhafteres und Auswegloseres ausgedacht hat als die feindselige Beschimpfung nach dem Motto 'Ihr habt uns angegriffen' - und dann als Antwort kommt 'Ihr seid Nazis'," so die Autorin, die offen zugibt, dass sie "höchstwahrscheinlich" keine Panzer in die Ukraine geschickt hätte: "Aber ich werde immer, unter allen Umständen, mein Land verteidigen und mich dafür nicht rechtfertigen."

Russen setzen wieder auf "Selbstverteidigung"

Ironischerweise diskutiert das russische Parlament in dieser aggressiven Atmosphäre gerade eine Reform des Rechts auf häusliche Selbstverteidigung. Demnach sollen Haus- und Wohnungsbesitzer künftig unliebsame Besucher auch dann handgreiflich vor die Tür setzen dürfen, wenn diese sich nicht aggressiv verhalten haben. Liberale kritisieren den Vorschlag, weil es bei körperlichen Auseinandersetzungen naturgemäß schwer bis unmöglich sei, irgendwelche Grenzen einzuhalten. Immerhin könne es zur "Neutralisierung" des Gegners kommen: "Wir haben irgendwie vergessen, wie man Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt. Daher können Sie so viele verbesserte Gesetze und Erklärungen erlassen, wie Sie wollen, aber die Wirksamkeit ist fraglich. Und die notwendige Selbstverteidigung sowie ihr Übermaß sind eine echte Bestätigung dafür", spottet der "Kommersant".

In der Sowjetunion sei das Volk zu Denunziationen erzogen worden. Besonders eifrige hätten "Übeltäter" auch gleich selbst zur Polizei geschleppt. Später hätten sich die Russen daran gewöhnt, im Ernstfall wegzuschauen oder allerhöchstens die Sicherheitsbehörden zu alarmieren. So gesehen sei der jetzt diskutierte Schritt zurück zu mehr Eigeninitiative gefährlich, denn das Risiko, die Grenzen der Selbstverteidigung zu überschreiten, steige beträchtlich. Die Aggressivität im Alltag wohl auch.

"Stirb, Europa, und lausche Mozart"

Wohin die intellektuelle Verwahrlosung führt, zeigt sich in zahlreichen hasserfüllten Propaganda-Artikeln jenseits aller Anstandsregeln: "Stirb, Europa, und lausche dabei Mozarts Requiem", schimpft zum Beispiel die in Deutschland lebende, aus Tscheljabinsk stammende Russin Galina Hendus auf dem Online-Portal "Kopeysky Rabochy". Europa sei "neidisch, gierig und undankbar", dessen Untergang verdiene "kein Mitleid", so die Autorin, die ihre Bücher zweisprachig im Selbstverlag veröffentlicht ("Wo die Liebe hinfällt"). Russland werde Europa bei der Durchsetzung seiner eigenen Interessen jedenfalls nicht mehr fragen - und beim "Aussterben" zuschauen.