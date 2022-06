Russische Kulturministerin empfiehlt Kinos "Kinderschminken"

Besonders viel Verständnis dürfen Russlands Kinobetreiber offenbar im Kreml nicht erwarten. Zwar sind die Einnahmen weggebrochen, seit kaum noch attraktive Filme zur Verfügung stehen, viele Säle stehen leer, aber Kulturministerin Olga Lyubimova (41) teilte der kriselnden Branche jetzt per Interview mit, sie solle nicht so "egoistisch" sein und ans Geld denken. Keine einzige Kette habe zum Beispiel ersatzweise "Kinderschminken" angeboten. Es sei doch eine gute Idee, den Eltern "für vier Stunden" ihre Sprösslinge abzunehmen und sie mit einem "Lächeln" wieder zurückzubringen: "Wir haben den Kinos von Anfang an gesagt: Entwickelt Programme, mit denen das Kulturministerium euch unterstützen kann. Wir können nicht einfach grundlos Geld ins Kino investieren, um die Sanktionen zu kompensieren."

"Drehbuchautoren dringend gesucht"

Im Grunde seien die Kinos selbst schuld, so Lyubimova: "Sie nahmen amerikanische Blockbuster und inszenierten keine russischen Filme. Jetzt müssen sie erwachsen werden. Wir haben seit Anfang des Jahres 45 Filme mit staatlicher Unterstützung veröffentlicht, von denen etwa zwanzig früher kein Publikum gefunden hätten, weil sie gar nicht in den Verleih gekommen wären." Außer "Comics" und "Popcorn-Filmen" sei ja vor dem Krieg wenig gelaufen.

Die Regierung will jetzt Eigenproduktionen fördern, ist sich jedoch auch bewusst, dass das mit "Risiken" behaftet sein wird: "Ein Film kann in jeder Phase der Produktion aufpoliert oder ruiniert werden, vom Drehbuch bis zur Postproduktion." Zwar sei die Dramaturgie ja eigentlich in Russland erfunden worden, doch die Filmwirtschaft sei mit dem Untergang der Sowjetunion verschwunden. "Wir brauchen dringend Drehbuchautoren", so Lyubimova. Derweil wurden sowjetische Klassiker restauriert, die aber kaum jemanden vor die Leinwände treiben.

"Ungehobelte und unfaire Anschuldigungen"

Die Ministerin schimpfte einmal mehr auf Künstler, die Russland verlassen haben, weil sie gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine sind: "Wie immer drehen sich die Nachrichten der ganzen Welt nur um Skandale. Diese skandalösen, teilweise sehr ungehobelten, sehr unfairen Anschuldigungen mehrerer Personen, die sich erlaubten, sich außerhalb unseres Landes zu verstecken, diskreditierten für mehrere Wochen die gesamte Branche, die es sehr schmerzlich ertragen musste und vor diesem Hintergrund zusammenrückte. Diese Leute erzielten also einen gegenteiligen Effekt."

Sie verstehe nicht, so Lyubimova gegenüber "Interfax", wie Künstler in Ländern leben könnten, in denen es "keine Kunst" gebe und wo die Gagen gewiss nicht so hoch seien wie in Russland. Zum Rauswurf des Putin-Vertrauten Valery Gergiev als Chef der Münchner Philharmoniker sagte die Ministerin. "Das ist ein Geschenk an die Russen, die davon träumen, ihn hier im Land zu sehen. Er arbeitet nicht nur mit dem Mariinski-Theater zusammen. Neulich stand er auf der Bühne des Moskauer Konservatoriums, und es war unmöglich, den Applaus zu stoppen, den Vorhang fallen zu lassen."

Wie die Zukunft der russischen Kultur aussieht, deutete Lyubimova auch an: "Wir hoffen, dass sich China so schnell wie möglich vom Coronavirus erholt, und wir wissen, dass sie dort mit Festivals und Tourneen auf uns warten. Das ist sehr wichtig, wir hatten ja bisher keine Erfahrungen damit, und es ist sehr interessant."