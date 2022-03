Russische Journalisten alarmiert: "Jedes Wort wird gefährlich"

Er leitet den Ausschuss des russischen Parlaments für "Informationspolitik, Informationstechnologien und Kommunikation" und gilt als besonders eifriger Zensor: Alexander Khinshtein (47) hat maßgeblich die Gesetze auf den Weg gebracht, die "Fälschungen" über die russische Armee und Behörden unter Strafe stellen. Bis zu 15 Jahre Haft oder bis zu fünf Millionen Rubel (ca. 45.000 Euro) drohen neuerdings für Äußerungen, die mit der Regierungslinie nicht übereinstimmen. Und Khinshtein stellte klar, dass künftig auch alle Russen im Ausland zur Rechenschaft gezogen werden können, zum Beispiel an Botschaften, Handelsmissionen und in diplomatischen Institutionen und Repräsentanzen.

Das sorgt bei Journalisten zunehmend für Verzweiflung, wie auch das am Montag ausgesprochene gerichtliche Verbot der angeblich "extremistischen" Netzwerke Instagram und Facebook. Manche Medienleute greifen nach eigenen Worten sogar zu Antidepressiva oder Beruhigungsmitteln.

Werden demnächst die "Patrioten" eingesperrt?

"Tee trinken" jedenfalls reiche nicht mehr, um den Stress auszuhalten, war jetzt im üblicherweise recht reißerischen und regierungstreuen Boulevardblatt "Komsomolskaja Pravda" zu lesen.

Dort sagte Redakteur Wladimir Worsobin, versteckt in einer Interviewfrage, er habe den "Eindruck, dass man für jedes unvorsichtige Wort Gefängnis" riskiere. Außerdem seufzte er: "Stellen Sie sich vor, wir Journalisten schaffen es, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Nach der Verabschiedung von Khinshteins neuestem Gesetzentwurf kann es zu einer paradoxen Situation kommen - Moskau unterzeichnet ein Friedensabkommen mit Kiew, und einige unserer 'vaterländischsten' Bürger werden empört sein, dass Russland nicht mehr erreicht hat." Dann drohe ihnen wohl 15 Jahre Knast.

"Ich ertappe mich jetzt bei dem Gedanken, dass es sehr riskant ist, ein Friedensstifter zu sein. Eine Friedenstaube zu sein ist jetzt fast gleichbedeutend mit einem Verräter", so der Redakteur, was für russische Verhältnisse ohne Zweifel ein sehr mutiges Eingeständnis ist. Jeder, der auch nur ansatzweise Kritik äußert, muss mit Konsequenzen rechnen.

Diplomatin: "Menschen sind für Wahrheit nicht bereit"

Worsobin sprach ein Problem in allen Kriegen an: Je länger der Kampf dauert, je mehr Opfer und Zerstörungen zu beklagen sind, desto mehr wachsen die Erwartungen beider Seiten in den Himmel und desto schwerer ist es, davon abzurücken. Gesprächspartnerin Natalia Poklonskaya (42), eine Diplomatin, die sich für das Außenministerium um "humanitäre Hilfe" in den besetzten ukrainischen Gebieten und Russen im Ausland kümmert, erwies sich auch nicht als sonderlich zuversichtlich. Erstens beklagte sie, dass die Ukrainer "eingeschüchtert" seien und von den Russen keine Unterstützung annähmen, zweitens glaubt sie, dass die Propaganda inzwischen so dominiert, dass der Begriff "Informationskrieg" angebracht sei.

Sie bezweifle, dass die Menschen für die "Wahrheit bereit" seien, so Poklonskaya: "Jeder ist zufrieden mit seiner persönlichen Wahrheit, an die er glaubt. Und es ist falsch, ihn dafür zu bestrafen." Ihre 17-jährige Tochter verstehe das alles sowieso nicht: "Die hat ihre eigene Sichtweise."

Bemerkenswert, dass die Diplomatin öffentlich äußert, sie glaube Informationen "aus öffentlichen Quellen" überhaupt nicht mehr und bedauert nicht nur, dass Russland vom weltweiten Informationsmarkt abgeschnitten ist, sondern auch, dass sich oppositionelle Künstler auf "schwarzen Listen" wieder finden und nicht mehr auftreten dürfen. Sie habe sich bereits selbst Antidepressiva besorgt, so Poklonskaya, und einen VPN-Zugang zum Surfen auf ausländischen Websites.

Eher düster gestimmt sagte sie: "Ich denke, wir müssen öfter miteinander reden – mit unseren Lieben, über Zuneigung. Man sagt ja, Worte können einen Zauber entfalten. Ein Wort vermittelt Energie. Sagen wir mehr gute Dinge und vielleicht ändert sich dann die Welt. Ich weiß nicht, ob es solche Magie gibt, aber lass es uns tun. Zusammen."