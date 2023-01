Russische Experten beklagen "Schritte in Richtung Niederlage"

Diesen Fehler kennt jeder aus dem Netz: Die Ziffer 404 erscheint, wenn eine Website nicht erreichbar ist. Genau das gelte übertragenen Sinn für Russland, schreibt der prominente Regime-Gegner Leonid Gosman (72) in einem originellen Beitrag für die im Ausland erscheinende "Nowaja Gazeta Europe": "Das Land, in dem wir geboren und aufgewachsen sind, existiert nicht mehr."

Das Territorium sei zwar noch vorhanden, so Gosman, auch die Menschen, aber nicht mehr die Kultur, die Lebensweise, das Selbstbewusstsein von einst. Und sogar die russische Armee sei Geschichte, egal wie viele Schaubilder über angebliche "Wunderwaffen" präsentiert würden: "Es gibt [nur noch] eine gefährliche bewaffnete Gruppe, die in der Ukraine den Tod sät. Eine moderne Armee ist sich einig und besteht nicht aus verfeindeten Privatarmeen. Es gibt Disziplin in einer modernen Armee, es gibt Exzesse, aber Vergewaltiger und Plünderer darin werden bestraft, nicht auch noch ermutigt, indem sie eine Stadt plündern oder kriminellen Einheiten den Rang von Wachpersonal zuweisen."

Nun ist Gosman seit langem ein ausgewiesener Kritiker von Putins Herrschaftsmethoden, aber auch ein Mann wie der viel beschäftigte kremlfreundliche Politologe Sergej Markow (64) stellt der Regierung in einem Interview ein beschämendes Zeugnis aus. Die Bilanz des vergangenen Jahres sei "katastrophal", die Kriegsführung "langsam und ineffektiv", so der Fachmann. International gelte Russlands Armee als "unfähig zur Lösung von Kampfaufträgen". Mit drastischen Worten schließt Markow selbst den "Zusammenbruch der russischen Staatlichkeit" nicht mehr aus: "Russland hat bereits mehrere Schritte in Richtung seiner Niederlage unternommen."

"Hauptgrund ist, dass Russland nicht gewinnt"

Die notwendige Generalmobilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft erfolge "mit großer Verspätung, der Modernisierungskurs sei "zusammengebrochen", die allgemeine Lage "sehr kritisch": "Die Niederlage Russlands wird auch zu einem starken Rückgang des Ansehens Moskaus in der Welt führen. Alle Länder werden gezwungen sein, ihre Haltung gegenüber der Russischen Föderation zum Härteren hin zu verändern und unsere Interessen weniger zu berücksichtigen." Statt die Welt die Vorherrschaft der USA zu brechen, habe der Kreml sogar einen "Reset der unipolaren Welt" bewirkt, also Amerika stärker gemacht. Und China zeige sich distanzierter als gedacht: "Warum haben so viele andere Länder diese Position eingenommen? Der Hauptgrund ist, dass Russland nicht gewinnt."

Direkt gefragt, ob Putin sich mit dem Angriffskrieg "verrechnet" habe, antwortete der vorsichtige Markow, man solle den Präsidenten aus dem Spiel lassen, aber er habe einen Fehler begangen, weil er die Ukraine nicht schon 2014 angegriffen habe, als die antirussische Stimmung dort noch nicht so ausgeprägt gewesen sei. Außerdem sei der Krieg "ohne Vorbereitung" vom Zaun gebrochen worden: "Wir sind tatsächlich in eine Falle getappt." Obendrein gebe es im russischen Regierungsapparat eine "Negativ-Auslese", wobei "hauptsächlich graue Bürokraten, die vor allem Angst haben" befördert würden, während "kluge Leute aus dem System geworfen" würden: "Die russischen Elite glaubt an nichts. Das ist das Hauptproblem. Sie sind bereit Sieg wie Niederlage zu akzeptieren."

"Alle Analysten sind gescheitert"

Die rhetorische Frage, ob Russland überhaupt noch gewinnen könne, beantwortete Markow mit "vielleicht". Eine Niederlage könne jedenfalls zur Abwicklung des Landes und seiner Aufteilung führen: "Das grundlegende Problem bleibt – die mächtigste Macht der Welt versucht, die zweite Macht in Bezug auf das nukleare Potenzial zu unterwerfen und politisch zu zerstören." Verhandlungen hält der Experte nur für möglich, wenn Russland mehrere große ukrainische Städte besetzt und damit den Westen unter Druck setzt: "Alle Analysten - politische, militärische - sind mit ihren Prognosen gescheitert. Niemand versteht wirklich, was vorgeht. Was in den nächsten ein bis zwei Wochen passieren wird, lässt sich nur auf rein taktischer Ebene vorhersagen."

Bemerkenswert, dass der regierungskritische Experte Wladimir Gelman (57) im Gespräch mit dem Exil-Magazin "Meduza" fast wortgleich zur selben Einschätzung kommt. Er nennt Putin und seine Getreuen eine "unwürdige Regierung": "Sie selbst fielen in das Loch, das sie für ihre Gegner graben wollten", fasst er Russlands Lage zusammen. Der Krieg sei "völlig unvorbereitet" gewesen, die außenpolitische Einschätzung des Kreml habe auf "verzerrten Daten" beruht.

"Russland droht der Abfalleimer"

"Es kann eine Situation eintreten, in der keine Maßnahme die Qualität der öffentlichen Verwaltung verbessern kann. Das nenne ich einen irreparablen Niedergang", so Gelman düster: "Ich schließe keineswegs aus, dass es im Land zu einer Demokratisierung kommen kann, aber in der Praxis kann die Demokratisierung durchaus dazu führen, dass einige Gauner und Diebe durch andere ersetzt werden. Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung, aber ich kann sie auch nicht ausschließen."

Die "Verwüstung in den Köpfen" müsse jedenfalls dringend behoben werden, empfiehlt Gelman seinen Landsleuten, das werde "schmerzhaft und unangenehm" sein, denn statt in der Welt als "globale Supermacht" wahrgenommen zu werden, drohe Russland viel eher der "Abfalleimer": "Damit werden wir uns abfinden müssen, wir müssen davon ausgehen, dass wir für eine Veränderung zum Besseren einen Teil der staatlichen Souveränität aufgeben müssen." Dazu gehöre, sich an die Spielregeln des Westens zu halten. Das ist für Nationalisten und alle, die sich nach einem "Imperium" sehnen, ein Albtraum.

"Auch nicht-imperiales Russland hat Sicherheitsinteressen"

Russische Rechtsradikale wie Igor Strelkow flüchten sich derweil in Galgenhumor und sehen eine "spezielle Logik" des Kreml am Werk: Nach der "Deeskalation", der "Neugruppierung" und "schwierigen Entscheidungen", wie sie die Propaganda in den letzten Monaten zu vermitteln versuchte, könne "früher oder später" rein logisch nur die Kapitulation erfolgen, aber das sei "noch ein langer Weg".

Im US-Fachblatt "Foreign Affairs" heißt es unterdessen in einem aktuellen Essay, egal, wie der Krieg ausgehe, Russland werde nicht von der Landkarte verschwinden: "Selbst ein nicht-imperiales Russland, das sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, hätte Sicherheitsinteressen. Alle Nationen haben welche. Es ist kein Zeichen von Schwäche für den Westen, das anzuerkennen." Daher seien nach Putins Abgang "vertrauensbildende Maßnahmen" wohl unvermeidlich.