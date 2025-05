Russische Blogger erleichtert: "Memorandum ist wunderbares Wort"

Der russische Polit-Blogger Anatoli Nesmijan (112.000 Fans) beließ es nach dem Telefonat von Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump bei einem Zitat von Jon Schnee [externer Link], des Kriegshelden, der in der TV-Fantasy-Saga "Game of Thrones" zum "König des Nordens" ausgerufen wurde und allerlei blutige Abenteuer erlebte und auf wundersame Weise sogar von den Toten auferstand: "Alles, was vor dem Wort 'aber' gesagt wird, ist völliger Unsinn." Damit spielte Nesmijan auf Putins Erklärung vor der Presse an, wonach Russland zwar für eine friedliche Lösung der "Ukraine-Krise" eintrete, aber die "wirksamsten Wege" dahin erst noch gefunden werden müssten.

"Kreml hat völlig freie Hand"

"Es wird überhaupt keinen Waffenstillstand geben, im Gegenteil, es wird viel sinnloses Gerede geben. Würde der Kreml ein Wunsch-Drehbuch der nächsten drei Monate schreiben, liefe es auf dasselbe hinaus. Er hat völlig freie Hand und ging keinerlei Verpflichtungen ein", spottete der Politologe Andrei Nikulin in seiner Reaktion [externer Link] auf die sehr allgemein gehaltenen Äußerungen von Putin und Trump.

Unter dem "Deckmantel von Memoranden" werde der Kreml seine Sommeroffensive gegen die Ukraine starten. "Bis zum Herbst könnte es vielleicht zu einigen Veränderungen in der Dynamik kommen. Wenn die Ergebnisse der Offensive klar werden", so Nikulins Fazit.

Weitere Kommentatoren meinten [externer Link], es sei "schade um die Zeit" gewesen, Trump und Putin hätten lediglich "Roaming-Minuten" verplempert: "Das Einzige, was der Kreml und das Weiße Haus in den kommenden Wochen in Umlauf bringen werden, ist das Wort 'Memorandum', das möglicherweise auch Fragen zu einem Waffenstillstand und den Grundsätzen einer Lösung enthalten könnte."

"Berücksichtige den Einfluss des Glücks"

Ironie auch beim Politologen Konstantin Kalaschew. Er zitierte den römischen Geschichtsschreiber Titus Livius [externer Link]: "Erfreulicher und sicherer ist ein gewisser Friede, als ein noch erhoffter Sieg. Jener steht in deiner, dieser in der Götter Hand. Setze nicht das Glück so vieler Jahre auf den Ausschlag einer einzigen Stunde. Berücksichtige deine Stärke, aber auch den Einfluss des Glücks und das bald den einen, bald die andere Seite begünstigende Schicksal einer Schlacht."

"Kreml beginnt Distanz zu demonstrieren"

Politikwissenschaftler Maxim Scharow nahm Bezug auf Putins Statement [externer Link], wonach das Telefonat mit Trump "ziemlich offen" gewesen sei: "Der Kreml beginnt, seine zunehmende Distanz zu Trump öffentlich zu demonstrieren", so Scharow. Putin habe sich in einem "kalten, distanzierten Stil" geäußert. Wenn unter Diplomaten von "offenen" Worten die Rede sei, sei das negativ zu verstehen.