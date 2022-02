Russische Autoren zum Krieg: "Wahnsinn eines Mannes"

Eigentlich habe sie wie viele andere geglaubt, dass ihre Generation, die während des Zweiten Weltkrieges geboren worden sei, das Glück habe, "ohne Krieg bis zum Tod" zu leben und "wie im Evangelium versprochen, friedlich, schmerzlos und mit sich im Reinen" zu sterben. Aber jetzt sehe es leider danach aus, das daraus nichts werde, so Ljudmila Jewgenjewna Ulizkaja (79) in einem Beitrag für die regierungskritische russische Zeitung "Nowaja Gaseta": "Der Wahnsinn eines Mannes und seiner ihm ergebenen Komplizen lenkt die Geschicke des Landes."

"Schmerz, Scham, Angst"

Die Autorin, deren Bücher in deutschen Übersetzungen sehr verbreitet sind ("Eine Seuche in der Stadt", "Jakobsleiter", "Maschas Glück") schreibt: "Schmerz, Angst, Scham – das sind die Gefühle von heute. Schmerz – weil der Krieg die Lebenden trifft – Pflanzen und Bäume, Tiere und ihre Nachkommen, Menschen und ihre Kinder. Angst - weil es einen allgemeinen biologischen Instinkt gibt, der darauf abzielt, das eigene Leben und das Leben der Nachkommen zu erhalten. Schande - denn die Verantwortung der Führung unseres Landes für die Schaffung dieser Situation, die mit großen Katastrophen für die gesamte Menschheit behaftet ist, liegt auf der Hand."

Die Verantwortung für das, was gerade geschehe, trügen alle Zeitgenossen dieser Epoche, die es versäumt hätten, den Krieg vorherzusehen und zu verhindern: "Es ist notwendig, den Krieg zu beenden, der jede Minute neu aufflammt, und den Propagandalügen zu widerstehen, die von den Medien über unsere Bevölkerung ausgeschüttet werden."

"Studenten werden im Feuer des Kriegs sterben"

Neben Ulizkaja meldeten sich am Freitag in einem Appell Hunderte von Lehrern, Schauspielern, Kultur- und Kunstschaffenden aus verschiedenen Regionen Russlands zu Wort und widersetzten sich energisch der regierungsamtlichen Propaganda für den Krieg gegen die Ukraine.

"Wir sind Lehrer und Gewalt verstößt gegen die Natur unseres Berufs", heißt es da: "Unsere Studenten werden im Feuer des Krieges sterben. Der Krieg wird unvermeidlich zu einer Verschärfung der sozialen Probleme unseres Landes führen. Wir unterstützen die Antikriegsproteste und fordern einen sofortigen Waffenstillstand."

Der in Russland vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und Journalist Dmitri Lwowitsch Bykow (54) sagte: "Wir werden an der Seite der Ukraine stehen, denn heute ist sie allein gelassen, seien wir ehrlich, und widersetzt sich monströser, gesetzloser, grausamer Aggression."

Rapper: Russland braucht Antikriegsbewegung

Der populäre Rapper Oxxxymiron (37, bürgerlicher Name Miron Yanovich Fyodorov) sagte in einer Videobotschaft auf seinem Instagram-Kanal , er sei gegen den Krieg mit der Ukraine, der "eine Katastrophe und ein Verbrechen" sei. Der Musiker kündigte die Verschiebung seiner Konzerte in Moskau und St. Petersburg auf unbestimmte Zeit an, da er es nicht für angemessen halte aufzutreten, wenn "russische Raketen auf die Ukraine fallen". Die Geschichte der jüngsten Kriege im Irak, in Afghanistan und die Bombardierung von Belgrad könnten auf gar keinen Fall rechtfertigen, was gerade geschehe.

"In Amerika ist eine mächtige Antikriegsbewegung entstanden, die Menschen mit völlig unterschiedlichen Ansichten vereinte – von Muhammad Ali bis Bob Dylan", so der russische Rapper: "Die amerikanische Regierung versuchte damals, diese Bewegung als antipatriotisch darzustellen, aber heute wissen wir, und die Geschichte hat es allen sehr deutlich gezeigt, dass genau hinter dieser Bewegung die Wahrheit steckte. Wir brauchen jetzt eine solche Bewegung."

"Man kann nicht für einen Mörder arbeiten"

Die Direktorin des Moskauer Meyerhold-Theaterzentrums, Elena Kovalskaya , gab auf ihrer Facebook-Seite bekannt, dass sie aus Protest gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine ihre Stelle aufgibt: "Man kann nicht für einen Mörder arbeiten und von ihm bezahlt werden." Sie verglich das Putin-Regime mit den Zeiten unter der kommunistischen Diktatur und forderte einen Neuanfang an der Staatsspitze: "Ich denke, es ist an der Zeit, die Leitung auszutauschen. Zwanzig Jahre sind lang. Wir müssen nach neuen Gesichtern suchen, nach neuen Wegen, unser Leben voranzubringen, denn was wir jetzt haben, ist eine Stagnation, die schlimmer ist als die von Breschnew."