Russische Ärzte an Putin: Nawalny wird "vorsätzlich" geschädigt

Er ist einer der prominentesten Gegner des Putin-Regimes und sitzt derzeit wegen "Veruntreuung und Beleidigung eines Richters" eine Haftstrafe von neun Jahren ab: Alexej Nawalny (46) gilt als der inoffizielle Anführer der russischen Opposition und wird im Kreml entsprechend gefürchtet. Seit vergangenen Sommer befindet sich der Politiker und Publizist in einem Straflager unter verschärften Haftbedingungen, wo er bereits zehn Mal wegen angeblicher Disziplinarvergehen in eine Strafzelle geschickt wurde. Zuletzt war ihm dort vorgeworfen worden, sich morgens vorzeitig gewaschen zu haben, nämlich schon um 5.24 Uhr statt, wie erlaubt, erst um 6.00 Uhr. Dafür gab es 15 Tage Isolation.

"Haftbedingungen bereiten uns große Sorgen"

Jetzt haben sich russische Ärzte brieflich an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt und darauf hingewiesen, dass der Staat nicht das Recht habe, "die vorsätzliche Gesundheitsschädigung" Nawalnys im Straflager tatenlos hinzunehmen. Jeder Bürger habe laut Verfassung das Recht auf angemessene medizinische Versorgung: "Die Haftbedingungen und das Erscheinungsbild von Alexej Nawalny bereiten uns große Sorgen um sein Leben und seine Gesundheit. Die Weigerung von Vertretern des Bundesgefängnisdienstes, Alexej die notwendigen Medikamente zu überbringen, stellt eine direkte Bedrohung für das Leben von Alexei Nawalny, einem Bürger der Russischen Föderation, dar", heißt es wörtlich in dem auf Facebook und in russischen Exilmedien veröffentlichten Schreiben.

Es sei "offensichtlich", dass Nawalny "keine ausreichende medizinische Versorgung" erhalte und es in seinem Zustand absolut "kontraindiziert" sei, sich in einem derartigen Straflager aufzuhalten. Die Ärzte fordern, Nawalny untersuchen zu dürfen und im Falle einer Bestätigung ihrer Sorgen den Politiker für die volle Länge einer Therapie in ein ziviles Krankenhaus einzuliefern. 102 Mediziner hatten nach wenigen Stunden den Aufruf unterzeichnet, darunter Chirurgen, Kardiologen und Psychiater, überwiegend aus Moskau und St. Petersburg.

Bizarre Begründungen für Strafzelle

Nawalny hatte zuletzt in den sozialen Medien mitteilen lassen, er habe die Neujahrsnacht unter "alten Freunden" verbracht, nämlich einem "traurigen Obdachlosen", der "große Probleme mit der Körperhygiene" habe und einem "Psychopathen, der vor der Tür heulte und schrie". Zwischendurch wurde Nawalny auf eine Krankenstation mit grippeinfizierten Patienten geschickt, wobei sein Anwalt vermutete, es sei wohl versucht worden, eine mögliche Infektion als "Waffe" einzusetzen. Nawalny leidet unter Husten und Fieber.

Zu den verschiedenen Begründungen für die jeweilige Einweisung in die Strafzelle zählte in den vergangenen Monaten, Nawalny habe in einem Gespräch mit Zellennachbarn über Politiker unflätige Worte benutzt, er habe einen Knopf seiner Gefängniskluft offen gelassen, sich geweigert, einen Zaun zu säubern und bei einem Gang über den Korridor nicht die Hände auf dem Rücken verschränkt. Zu den Haftbedingungen gehört, dass Nawalny nur alle sechs Monate Besuch und ein Paket empfangen darf, täglich stehen ihm neunzig Minuten Hofgang zu.

Nawalny-Doku bei den Oscars

Im Sommer 2020 war auf Nawalny ein Anschlag verübt worden, mutmaßlich mit dem Nervengift Nowitschok, das von russischen Geheimdienstkreisen verwendet wird. Es wirkt als Kampfstoff der "vierten Generation" durch Hautkontakt. Der Regimekritiker wurde in Deutschland erfolgreich behandelt, reiste jedoch nach Russland zurück. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach jüngst von "Kuriositäten" um das von ihr angezweifelte Attentat. Sie beklagte sich auch darüber, dass die deutschen Behörden angeblich Beweismittel zurückhielten.

Derweil steht eine abendfüllende Doku über Nawalnys Schicksal in der Endauswahl bei den bevorstehenden Oscar-Prämierungen. Der Film des kanadischen Regisseurs Daniel Roher trägt den Untertitel "Der gefährlichste Job der Welt ist der Kampf gegen Putin". Höhepunkt ist ein Telefonat, das Nawalny mit einem russischen Agenten führt, der am Anschlag auf ihn direkt beteiligt gewesen sein soll. Allerdings fragt Daniel Roher den Regimekritiker auch, warum er in früheren Zeiten keine Berührungsängste zu Rechtsextremen gehabt habe.