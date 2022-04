Russen fürchten ihre Trägheit: "Können wir wirklich verlieren?"

Kann jetzt nur noch Jesus helfen? Inzwischen greifen kremlnahe russische Autoren zu einigermaßen bizarren Vergleichen, um die Hoffnung auf einen militärischen Erfolg am Leben zu erhalten. Bei "Tsargrad TV" heißt es, es sei "Zeit, für den Sieg zu beten". Im Jahr 1945 habe Russland schließlich auch in der Osterwoche triumphiert - das orthodoxe Ostern fiel damals auf den 6. Mai. Leider sei es jedoch "kein Geheimnis", dass viele Regierungsbeamte weder besonders gläubig, noch besonders vaterländisch seien.

Passend dazu schreibt Kolumnist Dmitri Popow in der "Moskowski Komsomolez" (MK), die Apostel hätten nach der Kreuzigung ja auch jeden Mut verloren: "Aber Christus ist auferstanden." Das klingt nicht so, als ob Russland gerade siegesgewiss ist, und tatsächlich fragt der Kommentator seine Leser: "Können wir wirklich verlieren, kann sich im Land wirklich nichts ändern und werden diejenigen triumphieren, die unser Präsident als nationale Verräter bezeichnet hat?"

Es wird nicht einfach"

Es seien "irrationale Ängste und kognitive Verzerrungen", die derzeit umgingen, so Popow, der dafür die "große Trägheit" Russlands verantwortlich macht. Hier passiere leider nichts auf Knopfdruck sofort. Trost schöpft der verunsicherte Autor daraus, dass die Schweiz und Bulgarien bei Waffenlieferungen zurückhaltend sind, was ja zeige, dass Europa nicht "geschlossen" sei in der Gegnerschaft zu Russland. Gleichzeitig sieht sich Popow jedoch veranlasst, die stark angefeindete russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina zu verteidigen, die für die nähere Zukunft "Blut, Schweiß und Tränen" verkündete, was sie selbst als "Strukturanpassung" bezeichnete: "Es wird nicht einfach, aber dann geht es richtig bergauf", so Popow dazu.

Übrigens nannte er systemkritische Künstler wie den Bildhauer Oleg Kulik (61), der vor einigen Tagen mit einer Skulptur auf der Moskauer Kunstmesse Empörung auslöste, "Resterscheinungen und Nachbeben", die bald überwunden seien: "Denn jetzt, inmitten von Feuer und Stahl, inmitten von Tod und Triumph des Lebens, entsteht eine neue russische Elite, die unser Leben bestimmen wird."

"Wir brauchen den Sieg"

Diese "Elite" scheint sich ihres Überlebens allerdings nicht mehr so ganz sicher zu sein. Anders ist nicht zu erklären, warum auch Wladimir Kornilow für die Nachrichtenagentur RIA Nowosti sich selbst kräftig Mut macht: "Wir brauchen einen Sieg. Einen für alle. Der Preis ist uns egal." Dieser Sieg sei "nicht nur möglich, sondern unvermeidlich", ist da zu lesen. Andererseits räumt Kornilow ein, dass der Rückzug Russlands von den Toren Kiews im Westen Hoffnungen auf eine "Niederlage" Putins genährt habe. Es sei jedoch nur eine "Geste des guten Willens" gewesen.

Beobachter mit mehr Abstand zum Kreml wie der in Kalifornien lehrende Russlandkenner Alexej Yurchak (61) sind bereits sicher, dass Russland den Krieg verlieren wird und der Zusammenbruch des Regimes droht: "Wie genau und wann wird das passieren? Schwer zu sagen. Aber wir wissen aus unserer jüngeren Geschichte, dass solche Veränderungen schnell und unerwartet passieren." Die meisten scheinbaren Putin-Fans unterstützten ihn nur "passiv", so Yurchak in einem Gespräch mit der regierungskritischen Plattform "Meduza": "Doch sobald Macht und Propaganda nicht mehr als unangefochten wahrgenommen werden, wird ihre Unterstützung eher vergänglich sein."

"Sehr viele Menschen bereit für Veränderungen"

Yurchak vergleicht die derzeitige Phase mit der späten Sowjetunion: "Eine große Zahl von Menschen beteiligte sich an den ideologischen Institutionen und Praktiken des Systems: Sie gingen zu Demonstrationen, nahmen an Wahlen teil, leisteten Gewerkschafts- oder Komsomolarbeit und so weiter. Aber als die Perestroika-Reformen begannen, stellte sich heraus, dass sehr viele Menschen bereit waren, sich an diesem neuen politischen Prozess zu beteiligen, mit dem sie nicht gerechnet hatten und an den sie zuvor nicht gedacht hatten."

Putin selbst trauere der Sowjetunion keineswegs hinterher: "Der Imperialismus, den er predigt, hat nichts mit der Sowjetunion oder der kommunistischen Ideologie zu tun." Vielmehr gehe es Putin allein um den Status einer "Weltmacht". Ausschließlich deshalb vermeide er auch offene Kritik an der Sowjetunion - die dann vom Westen als "Fehler" wahrgenommen werden könnte.

"Selbst machtnahe Gruppen vom Krieg überrascht"

"Ein Teil der Schuld für die Entstehung des Putin-Regimes liegt sicherlich bei den westlichen Finanz- und politischen Eliten. Ihre Gier trug zum Entstehen von Putins staatsoligarchischer Klasse bei", so Yurchak mit Blick auf die letzten Jahre. Der Krieg habe "selbst machtnahe" Gruppen überrascht. "Es ist schwer vorstellbar, dass in diesem System die Revolution von unten beginnen könnte; Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber wenn Reformen von oben kommen, wird sich schnell herausstellen, dass riesige Massen dafür bereit sind."