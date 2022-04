Russen: "Diese Bücher helfen bei Konfrontation mit dem Bösen"

"In einer Katastrophensituation kommt alles auf den Prüfstand", heißt es im "Kommersant": "Manches wirkt fehl am Platz, anderes bekommt eine neue Bedeutung. Verbote ziehen alle Blicke auf sich, Überprüfungen erfolgen in der Regel ruhig und privat. Es ist so, dass Werke, die noch gestern vertraut und selbstverständlich erschienen, plötzlich ganz anders rüberkommen." Wer gerade eine Begegnung mit dem "Bösen" zu verarbeiten habe, solle die genannten Werke zur Hand nehmen.

"Unmöglich, kühlen Kopf zu bewahren"

Ganz vorn auf der Liste: Eugène Ionescos absurdes Theaterstück "Die Nashörner" (1959), das übrigens gerade von keinem Geringeren als Altmeister Claus Peymann am Theater Ingolstadt neu inszeniert wurde. In dem Text geht es um einen fiktiven Ort, in dem sich (fast) alle Menschen nach und nach in die titelgebenden Nashörner verwandeln, ohne es freilich als irgendetwas Auffälliges zu begreifen.

Ionesco beschreibt damit die Deformation einer Gesellschaft in der Diktatur: "Wenn wir plötzlich mit der brachialen Realität von Tatsachen konfrontiert werden, ist es unmöglich, nicht zu spüren, dass uns das alles direkt betrifft, und das ist so überwältigend, dass es einfach unmöglich ist, einen kühlen Kopf zu bewahren," schreibt der "Kommersant" zu seiner Empfehlung.

Auf Platz zwei wird George Orwells "1984" genannt: "Wenn vertraute Züge aus dem Roman in der Luft liegen, macht das Angst." Über Franz Kafkas surreale Erzählung "Die Verwandlung" (1915), wo der Held als Insekt aufwacht, heißt es: "Auch ohne etwas über die biografischen Umstände Kafkas zu wissen, können wir, und jetzt vielleicht am deutlichsten, die Tragödie des Übergangs spüren, ein unumkehrbares Ereignis, einen Nullpunkt - der das Leben des Helden in ein Vorher und ein Nachher unterteilt."

Die Toten plaudern munter weiter

In Fjodor Dostojewskis Erzählung "Bobok" (1873) plaudern sich die Toten munter durch ihr Schicksal: "Das, was tatsächlich bereits gestorben ist, lebt durch Trägheit weiter - und tut dies mit einem gewissen besonderen Zynismus, indem es (wie es in einem anderen Text von Dostojewski heißt) 'alle Klugheit auf einmal, mit einem Fußtritt, mit Staub' sendet, in der Erwartung, 'so angenehm wie möglich' zur Ruhe zu kommen, und 'sich für nichts zu schämen'."

Bezogen auf die heutigen russischen Kriegsverhältnisse und das Dauerregiment von Putin eine bitterböse Formulierung. Über Bertolt Brechts "Mutter Courage", angesiedelt im Dreißigjährigen Krieg, heißt es mit ebenso ätzender Ironie: "Ein solcher Feldherr oder Kaiser tut mir leid, er mag gedacht haben, er vollbrächte eine Leistung, über die man auch nach seinem Tod noch sprechen würde und für die man ihm ein Denkmal setzen würde."

"Fluch, Fluch auf die Zerstörer"

An Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften" beeindruckt den "Kommersant" die Beschreibung einer Welt im Niedergang: "Auch die Welt war nicht stabil; er selbst war etwas Vergängliches." Thomas Manns "Doktor Faustus" wird mit den Zeilen empfohlen: "Fluch, Fluch auf die Zerstörer, die in der Schule des Bösen die einst ehrliche, gesetzestreue, leicht abstruse, allzu theoretisierende Art von Menschen gelehrt haben!"

Albert Camus' Klassiker "Die Pest" (1947) wird mit dem Satz gelobt: "Die größten Probleme sind gerade wegen ihrer Länge eintönig." Bei Anton Tschechows melancholische Provinz-Satire "Krankenzimmer Nr. 6" (1892) gefallen "Moder, Verfall, Vulgarität". Über Wsewolod Garschins Report "Vier Tage" (1877) aus dem russisch-türkischen Krieg heißt es: "Ich wollte niemandem schaden, wenn ich in den Kampf ging. Der Gedanke, dass ich Menschen töten müsste, ist mir irgendwie entgangen".

Freunde der Weltliteratur verstehen die Botschaft

Auf den weiteren Plätzen finden sich Jean-Paul Sartres "Die Fliegen", Shakespeares Tyrannen-Analyse "Richard III." und Charles Dickens' "Eine Geschichte aus zwei Städten" über Paris und London in der Zeit der Französischen Revolution.

Es geht also um lauter "Endzeitstücke", Abgesänge, und die Sezierung des Bösen, vorzugsweise in der Moderne. Nachdem viele russische Leser die Texte bereits kennen werden, dürfte es dem "Kommersant" nicht darum gehen, ihre abermalige Lektüre ans Herz zu legen, sondern mehr darum, mit der Liste eine Botschaft über die russische Befindlichkeit in die Welt zu senden. Freunde der Weltliteratur werden sie verstanden haben.