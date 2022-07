Rundfunkorchester spielt auf Seebühne in Granitzentrum

Programm: sommerlich mit feurigen spanischen Klängen

Das Programm am Freitagabend wird sommerlich mit feurigen spanischen Klängen. Die Zuschauer in Hauzenberg dürfen sich unter anderem auf Nikolaj Rimskij-Korsakows "Capriccio espagnol" freuen.

Doch nicht nur klassik-versierte Gäste werden beim Sommerkonzert auf ihre Kosten kommen, sagt Ulrich Pluta, künstlerischer Leiter des Münchner Rundfunkorchesters. "Auch die Leute, die der Klassik nicht besonders gewogen sind, werden ihre Melodien wiedererkennen, zum Beispiel bei Georges Bizets 'Carmen'."

Rundfunkorchester reist in Vollbesetzung an

Das Rundfunkorchester wird am Freitag in Vollbesetzung mit Chefdirigent Ivan Repušić anreisen. Als Solistin ist die Spanierin Leticia Moreno an der Geige dabei. Sie wird unter anderem das anspruchsvolle Geigen-Solo aus Pablo de Sarasates "Carmen Fantasie" spielen.

Karten für die Spanische Sommernacht gibt es noch im Online-Shop der Hauzenberger Kulturwochen und am Freitag an der Abendkasse im Granitzentrum in Hauzenberg.