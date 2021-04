Rund 1,3 Millionen Euro für digitale Kulturvermittlung in Bayern

Seit Beginn der Pandemie haben zahlreiche Kulturinstitutionen in Bayern - sowohl staatliche wie auch private - digitale Kulturangebote geschaffen. Von Livestreams zu Theater- und Filmvorführungen, Konzerten und Lesungen bis zu Online-Ausstellungen: Kulturschaffende und -veranstalter haben digitale Plattformen genutzt, um die Kultur trotz Lockdowns zu den Menschen zu bringen.

Förderprogramm für Museen, Theater und Co.

Nun soll es dafür Geld vom Staat geben: Museen, Bibliotheken, Archive und Theater sollen durch das Förderprogramm "kultur.digital.vermittlung" auf ihrem Weg in die digitale Transformation begleitet werden, erklärte Kunstminister Bernd Sibler.

Die Kulturinstitutionen hätten 2020 infolge pandemiebedingter Schließungen zahlreiche Experimente im digitalen Raum durchgeführt und dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt. Jetzt sei es an der Zeit, diese zu professionalisieren.

Förderung nur für staatliche Institutionen

Das Programm soll darüber hinaus durch Austausch und Vernetzung einen Mehrwert für die staatlichen Kultureinrichtungen schaffen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Bis zum 31. Mai können staatliche Kulturinstitutionen einen Antrag stellen, bei dem sie Eckpunkte einer zu entwickelnden digitalen Strategie und ein in dessen Rahmen geplantes Projekt einreichen.

Gefördert werden die Institutionen während der Laufzeit des Programms durch die Koordinierungsstelle für Digitalisierung in Kunst und Kultur des bayerischen Kunstministeriums. Die Förderung können nur staatliche Institutionen in Bayern in Anspruch nehmen.