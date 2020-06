"Run the Jewels" veröffentlichen ein wütendes Album zur Zeit

"I'm mad as hell. I woke up wanting to see the world burn down yesterday, because I'm tired of seeing black men die": Das sagt der Rapper Killer Mike von Run the Jewels am vorvergangenen Samstag. Im grellen Fernsehlicht spricht er über den Tod von George Floyd und prangert Polizeigewalt gegen Schwarze Personen an. Seine Rede wurde allein auf Twitter bislang über 35 Millionen Mal angesehen. Es ist ein denkwürdiger Moment. Er zeigt Killer Mike weniger als Rapper, sondern viel mehr als Realpolitiker, der es nicht mehr aushält, schon wieder über einen rassistischen Mord reden zu müssen: "We want to see the system that sets up for systemic racism burnt to the ground."