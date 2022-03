Run auf Therapeuten: Immer mehr "Angstzustände" in Russland

Als Kind habe er sich mal sehr vor einem Krieg mit Nuklearwaffen gefürchtet, schreibt Chefkolumnist Michail Rostowski vom "Moskowski Komsomolez", einer der größten russischen Zeitungen. Der Grund für seine damalige Angst: Die scherzhaft gemeinte Bemerkung von US-Präsident Ronald Reagan bei einer Mikrofonprobe am 11. August 1984, das Bombardement über der Sowjetunion werde in "fünf Minuten" beginnen.

Kolumnist: "Angst, dass etwas richtig rumort"

Auch der amerikanische TV-Film "The Day After" über die Folgen eines Atomschlags habe ihn 1987 bei der Ausstrahlung im sowjetischen Fernsehen sehr beunruhigt, allerdings nur ein paar Tage.

Jetzt zeigt sich Michail Rostowski über die "Sprache der Apokalypse" verstört, die vom Kreml gepflegt werde. Konkret geht es ihm um den Satz des russischen Chefunterhändlers bei den Gesprächen mit der Ukraine, Wladimir Medinski, die "Existenz Russlands" stehe auf dem Spiel. Eigentlich sei es besser, sich vor solchen Formulierungen zu hüten, so der Journalist, wohl mit unausgesprochenem Verweis auf die jüngste Äußerung von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, wonach Nuklearwaffen nur eingesetzt würden, wenn es um Russlands "Existenz" gehe: "Jetzt hat sich die Angst, dass 'etwas richtig rumort', in mir festgesetzt, wie es scheint, seit längerem", so der Kolumnist. Die Grenze zwischen dem "Möglichen" und "Unmöglichen" verschwimme jedenfalls im Kriegsverlauf zusehends.

Therapeut: "Nachrichten-Psychosen" mehren sich

Das Unbehagen von Rostowski scheinen viele Landsleute zu teilen: Die Psychologen und Psychiater würden geradezu überrannt von Patienten, so Therapeut Artem Gilew vom Moskauer Psychiatrischen Krankenhaus Nr. 1 in einem ausführlichen Interview mit "Komsomolskaja Pravda".

Demnach gibt es in Russland immer mehr "Nachrichten-Psychosen", also Personen, die fest überzeugt sind, dass sie persönlich an herausragender Stelle am Kriegsgeschehen teilnehmen. Kreml-Parteigänger seien "fest überzeugt", auf der richtigen Seite zu stehen, Oppositionelle hätten Verdrängungsprobleme: "Es gibt viel Angst."

Betroffen seien nicht zuletzt Beschäftigte westlicher Firmen, die jetzt arbeitslos seien. Es gehe um "Kontrollverlust": "Wissen Sie, warum jemand Angst hat, in ein Flugzeug zu steigen, aber nicht, Auto zu fahren? Er weiß, dass das Auto unter seiner Kontrolle ist: Wenn überhaupt, können Sie wenden. In einem Flugzeug hängt alles vom Piloten ab, es ist unmöglich, die Situation zu kontrollieren. Und jetzt geraten die Menschen in Panik wie in einem Jet – sie können nichts beeinflussen."

"Sprechen Sie nur mit Gleichgesinnten"

Der Rat des Therapeuten an seine Landsleute: "Sprechen Sie nur mit Gleichgesinnten. Sonst geht der Bruder dem Bruder an den Hals. Und statt Versöhnung und Verbesserung des seelischen Zustands gibt es Stress." Für Ehepartner mit unterschiedlicher politischer Auffassung gelte: "Wenn Menschen keinen Kompromiss finden können, sollten sie vielleicht nicht zusammenleben." Wichtig sei ein Zusammengehörigkeitsgefühl, unabhängig davon, welche Meinungen vertreten würden.

Artem Gilew warnt davor, Angst mit Alkohol zu betäuben. Er rechnet nach einer kurzzeitigen "Euphorie" der Nationalisten mit schlimmen Abstürzen und vielen posttraumatischen Belastungsstörungen. So sei es auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 gewesen.