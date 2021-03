Rummelsberger Kirche hilft in der Corona-Krise Musikern

Seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr haben freie Musikerinnen und Musiker – bis auf eine kurze Zeit im vergangenen Sommer – keine Auftrittsmöglichkeiten und somit auch keine Einnahmen. Das hat eine kleine Rummelsberger Gemeinde bewegt und die Kirchenmitglieder haben 3.000 Euro gesammelt. Das ist eine erstaunlich hohe Summe für eine Gemeinde, die gerade einmal 450 Mitglieder hat. Mit diesem Geld unterstützt die Gemeinde nun Musikerinnen und Musiker, die in der Pandemie kaum Geld verdienen.

Erster Auftritt in diesem Jahr

Der Nürnberger Saxophonist Stephan Schlieker sitzt mit Kantor Thomas Greif auf der Empore der Philippuskirche. Live-Musik ist in der Pandemie derzeit nur im Gottesdienst erlaubt. Das Singen ist den Gottesdienstbesucherinnen und –besuchern dagegen verboten. Kantor Thomas Greif vermisste die Lebendigkeit im Gottesdienst. Die Idee, Musiker in den Gottesdienst einzuladen, war geboren.

"Wir haben uns gedacht, wir wollen da ein Zeichen setzen, dass wir uns nicht gegen die Kultur verstehen, sondern als Partner der Kultur. Sind wir ja auch! Gerade Kirchenmusik ist Part der Kulturwelt und so hat die Kirchengemeinde eine Art Fonds aufgelegt." Thomas Greif, Kantor

Dieser Fonds besagt, so Thomas Greif, dass jeden Sonntag, inzwischen bis Pfingsten, ein hauptamtlicher Musiker oder eine Musikerin in den Gottesdienst eingeladen wird und den Gottesdienst mitgestaltet. "Gegen Honorar natürlich", betont der Kantor.

Für seinen Auftritt bekommt Stephan Schlieker 150 Euro. Ein faires Honorar, das natürlich trotzdem keine Existenz rettet, aber ein solidarisches Zeichen ist, findet der Musiker. Der Saxophonist vermisst die Auftritte und das Publikum. Er unterrichtet zudem an zwei Musikschulen im Nürnberger Land. Seit zwei Wochen kann der Musiker jetzt wenigstens wieder Einzelunterricht am Saxophon geben. Viele andere Projekte und Bandproben liegen nach wie vor auf Eis.

Große Freiheiten im Gottesdienst

Sieben Musikstücke gestaltet der Saxophonist zusammen mit dem Organisten für den Gottesdienst. Dabei haben die Musiker große Freiheiten. Deshalb sind nicht nur Choräle zu hören, sondern auch Jazzstücke. Pfarrerin Gabi Gerndt freut sich an der neuen musikalischen Kreativität und verbindet die Themen der Musikstücke mit ihren Lesungen und Predigten.

"Es ist eine große Bereicherung, weil das liturgische Singen im Moment nicht möglich ist und auch Gemeindegesang nicht möglich ist und viele Gemeindemitglieder vermissen es, durch Musik ihren Glauben auszudrücken und deshalb ist es eine große Bereicherung, dass es so möglich ist." Pfarrerin Gabi Gerndt

Bis Pfingsten ausgebucht

Kantor Thomas Greif bekam in den vergangenen Wochen viele Anfragen für seine Gottesdienst-Musik, bis Pfingsten ist er mittlerweile ausgebucht. Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag (21.03.21) um 10.00 Uhr in der Rummelsberger Philippuskirche statt. Dann kommen die Hersbrucker Musiker Jeanne Vogt an der Violine und Karl Schmidt an der Orgel. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, doch gibt es nur 56 Plätze und es gelten die üblichen Hygienemaßnahmen.