"Rücksichtslos dreist": Jetzt macht Putin sogar den Russen Angst

Hoffentlich liest Putin nicht das Wirtschaftsblatt "Kommersant", das in seiner Heimatstadt St. Petersburg erscheint. Dort nahm Sonderkorrespondent Andrej Kolesnikow die Rede auseinander, die der Präsident am Mittwoch vor dem "Gesetzgebenden Rat" gehalten hatte, einem Spitzengremium der russischen Politik. Anspielend auf Putins Drohungen gegen den Westen schrieb Kolesnikow, es sei eine Art "innenpolitische Atombombe" gezündet worden.

Über Putins forsche Ankündigung, alle Ziele in der Ukraine würden erreicht, hieß es sarkastisch: "Seine grundsätzliche Haltung wurde dadurch vereinfacht, dass niemand wirklich weiß, was die Vorhaben und Ziele des Spezialeinsatzes sind, da sie fast täglich geändert werden. Deshalb ist es nicht so schwer, sie zu erfüllen. Da kann man jederzeit behaupten, die Sache ist abgeschlossen."

"Ich kann es einfach nicht glauben"

Es seien "viele Leute" da gewesen, "obwohl Plätze unbesetzt waren", setzt der offenbar unerschrockene Kolesnikow seine Satire fort und spielte damit auf den gähnend leeren Saal mit seinen handverlesenen Gästen an. Mit ätzendem Humor verweist der Journalist darauf, Putin behaupte, mit seinem Angriff auf die Ukraine der Krim und dem ganzen Land "Frieden und Sicherheit" in geradezu historischer Dimension zu bescheren: "Die russischen Bürger in den Grenzregionen Belgorod, Kursk und Woronesch haben sich vor der Sonderoperation natürlich ruhiger gefühlt." Dort nämlich stehen immer wieder Öldepots in Flammen, die Ukraine feuert Raketen ab und lässt Drohnen kreisen.

Über Finnland ist zu lesen: "Vor der Sonderoperation ging es irgendwohin, aber nicht in die NATO." Und mit viel bitterer Galle im Blut reagiert Kolesnikow auf Putins Passage, wonach Russland eine "echte Gefahr" abgewendet und einen "großen Konflikt" verhindert habe, der sich auf dem eigenen Territorium abgespielt hätte: "Das heißt, Wladimir Putin wollte sagen, dass die Ukraine Russland angreifen wollte. Kühn von Wladimir Putin und noch gewagter, was die Ukraine betrifft. Eigentlich rücksichtslos dreist. Ich muss sagen: Ich kann es einfach nicht glauben."

"Aber nein, das Leben blüht überall"

Dass Putin allen Ernstes prophezeite, den Russen drohe "Sklavenarbeit" wie unter den Nazis und überflüssige Menschen wären jenseits des Ural der "Auslöschung" ausgesetzt gewesen, wenn sie die Ukraine nicht angegriffen hätten, würzte der "Kommersant"-Kolumnist mit dem Satz: "Man könnte den Eindruck gewinnen, dass jenseits des Urals im Norden sofort das Aussterben einsetzt. Aber nein, das Leben blüht überall."

Es sei klar geworden, dass Putin persönlich nicht nur mit der Ukraine Krieg führe, sondern mit der "gesamten westlichen Welt". Angesichts der Tatsache, dass auf dem deutschen Militärstützpunkt Ramstein vierzig Nationen über Waffenlieferungen an die Ukraine beraten hätten, sei das "wirklich so".

"Er meinte das Schlimmste"

Plötzlich sei Putin "streng" geworden, womit dessen Drohung gemeint war, Russland werde "blitzschnell" reagieren, wenn andere Nationen direkt in den Krieg in der Ukraine eingreifen sollten, und zwar mit militärischen Mitteln, die andere nicht hätten.

Das habe ihn aufgewühlt, so Kolesnikow: "Als ich klein war, wachte ich zum Beispiel manchmal vor lauter Entsetzen auf, weil ich dachte, Atombomben explodieren auf der Erde." Er sei damals jedoch stets mit dem beruhigenden Gedanken eingeschlafen, seine Eltern würden um ihn trauern: "Und jetzt, als ich Wladimir Putin zuhörte, fühlte ich wieder so etwas. Es geht um Drohungen strategischer Dimension, wie er sagte. Das heißt, er meinte das Schlimmste. Und selbst die Tatsache, dass er nur laut darüber gesprochen hat, scheint mir einfach inakzeptabel."

Putin "ohne Sensationen"

Und auch das ist eine Art von Satire: Das russische Portal "Rosbalt" zeigte sich demonstrativ gelangweilt von Putins Rede. Es habe "keine Sensation" gegeben, obwohl viele Beobachter von Putin "hochkarätige Erklärungen" erwartet hätten. Er habe weder die "radikale Überprüfung" des Angriffskriegs in Aussicht gestellt, noch die viel diskutierte Absage der Gouverneurswahlen im Herbst bestätigt.

Von geradezu hämischer Qualität sind die angefügten Zitate des Leiters der russischen Haushaltsabteilung, Alexej Kudrin, der seinem Land mindestens zwei Jahre Wirtschaftsflaute vorhersagt, und zwar eine deutlich schlimmere als nach den Finanz- und Pandemiekrisen: "Wir alle müssen uns klar darüber sein, dass wir einen neuen Zustand erreicht haben und sollten unsere Ressourcen richtig einschätzen."

Das Geld ist schnell weg

Russland gebe derzeit die gesamten mutmaßlich zu erwartenden Öl- und Gaseinnahmen in Höhe von umgerechnet 90 Milliarden Euro, die vor dem Krieg als Rücklage in den "Nationalen Wohlfahrtsfond" flossen, sofort wieder aus. Ein Defizit in diesem Jahr sei unvermeidlich. Auch solche Anmerkungen dürften die Absicht verfolgen, aus Putins Auftritt die "Luft rauszulassen".

Insgesamt machten die Exporteinnahmen Russlands im vergangenen Jahr nach Angaben der Zentralbank rund 470 Milliarden Euro aus, davon wurden mit Öl gut 100 Milliarden Euro, mit Erdgas rund 50 Milliarden Euro eingenommen. Weitere große Umsatzbringer waren Ölprodukte und Flüssiggas.