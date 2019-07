Rückschlag für Festspielhaus Füssen: Hotelprojekt gestoppt

Das umstrittene Hotelprojekt am Festspielhaus in Füssen wird nicht verwirklicht. Das gab der Inhaber des Festspielhauses heute in einer Erklärung bekannt. Er habe nach einem erneuten Gespräch mit Vertretern des Kreisfischereivereins Füssen und des Bund Naturschutz beschlossen, die Planung für das Luxushotel mit Tagungs- und Kongresszentrum zurückzuziehen.

Streit um den Naturschutz

Beide Gruppen seien für keinerlei Planungsalternativen bereit und versuchten weiterhin mit allen Mitteln, das Hotelprojekt Festspielhaus dauerhaft zu verhindern. "Auch eine völlige Neuplanung außerhalb der Wasserfläche des Forggensees mit ausreichendem Uferbestand wurde aus grundsätzlichen ideologischen Erwägungen vom Bund Naturschutz und dem Fischereiverein nachhaltig abgelehnt", erklärte Rietzler.

Luxushotel sollte Spielbetrieb sichern

Er habe sich von Anfang an bereiterklärt, die Verluste des Hauses für einige Jahre privat zu tragen, aber nicht langfristig. "Nach einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsprüfung der Zahlen der letzten Jahre ist nach der Meinung von Experten ein Erhalt des Festspielhausbetriebes nur durch eine Verbreiterung des Angebots mit einem angeschlossenen Hotel- und Kongresszentrum möglich."

Die Veranstaltungen der laufenden Spielzeit werden nach Angaben Rietzlers wie geplant durchgeführt und auch die Verluste werden noch einmal von ihm übernommen. "Die vorerst letzte Vorstellung unseres Musicals Ludwig² wird am 5.01.2020 zu sehen sein.", sagte er.

Investor will Stadtrat in die Pflicht nehmen

Man arbeite bereits an einem verschlankten Spielplan für 2020, Geschäftsführerin Birgit Karle und Theaterdirektor Benjamin Sahler würden auch weiterhin versuchen das Haus in eine sichere Zukunft zu führen.

Nach Meinung Rietzlers braucht es eine langfristige, externe Unterstützung für das Festspielhaus, um es für Füssen und die Region zu erhalten. Auch der Stadtrat, so Rietzler, sei jetzt in der Pflicht eine rasche Lösung für die Zukunft des Festspielhauses zu finden.

Fischer und Naturschützer wollen Bürgerentscheid

Der Kreisfischereiverein Füssen und die Ortsgruppen des Bund Naturschutz Füssen und Kaufbeuren-Ostallgäu wollen derweil am Bürgerentscheid zum Hotel am Festspielhaus festhalten. In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten sie mit, dass der Bürgerentscheid trotz des Rückzugs Manfred Rietzlers wie geplant am 20. Oktober stattfinden wird.

Manfred Rietzler habe bei einem Gespräch am Montag die Initiatoren des Bürgerbegehrens aufgefordert, den Entscheid zurückzunehmen. Im Gegenzug habe er angeboten, seine aktuelle Planung zu verwerfen. In einer neuen Planung sollte das Fünf-Sterne-Hotel mit einem Abstand von 10 Metern zum See gebaut werden. Die Anzahl der Zimmer sollte demnach aber bei 149 bleiben. Weitere Details habe er offen gelassen.

Appell für mehr Naturschutz

Man sei weiter bereit, sich für eine sinnvolle Alternative zum Erhalt des Festspielhauses einzubringen, aber nur unter strenger Berücksichtigung von Landschafts- und Naturschutz. "Die Bürgerinnen und Bürger von Füssen haben es jetzt in der Hand, dieses kolossale Hotelprojekt zu verhindern und unsere schöne Landschaft zu schützen.", hieß es weiter.