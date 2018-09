Rudolph Moshammer als Meister des Rollenspiels

Da liegt er im Bett, der "große Rudolph": Ein zerknautschter, unförmiger Mann ist er an diesem Morgen und ohne all das, was ihn sonst schmückt: Perücke, maßgeschneiderter Anzug mit Goldknöpfen, ausgefallene Krawatte. Zu diesem Mann müsse er in zehn Minuten wieder geworden sein, ermahnt ihn seine Mutter da bereits, schließlich sei ein Journalist unterwegs zu ihm, der die Verkaufszahlen der Boutique wieder nach oben treiben solle. Im Gegenzug erwarte er aber eine starke Geschichte, etwas Persönliches. Anders lasse er sich nicht zu einem Exklusivinterview bewegen, setzt sie noch einmal nach, als der Sohn endgültig die Fassung verliert, schreit, um sich wirft, was er zu greifen bekommt, und seine Mutter, die sonst immer an seiner Seite ist, aus dem Zimmer treibt.

Die Mutter an seiner Seite

Regisseur und Drehbuchautor Alexander Adolph nähert sich in seinem Film eher dem Menschen Moshammer an als dem Modemacher: Erzählt von einem unsicheren Charakter, der ebenso sanft wie aggressiv sein kann, immer von der Angst getrieben, dass ihm die Liebe entzogen werden könnte. Erzählt von einem Verkäufer, der die Gefühle seiner Kunden sehr genau erspürt und für sich nutzt, und vor allem von einem Sohn, loyal in jeder Situation, ohne zu übersehen, dass die Liebe der Mutter ihn ebenso schützt wie erdrückt. Die Ambivalenz dieser Beziehung arbeitet Alexander Adolph feinsinnig heraus, im Wissen, dass sie in der damaligen Zeit eine Ausnahme darstellte: "Moshammer hatte den Mut in einer Gesellschaft, die ziemlich chauvinistisch war, die Gesellschaft der 80er-Jahre war weit chauvinistischer als unsere, mit seiner Mutter zu erscheinen und diese Beziehung zur Mutter auch zu leben." Die Mutter, erklärt er weiter, und die Armut, die Mutter und Sohn gemeinsam erlebt hatten, hätten Moshammer sehr geprägt.