Satire zum Schockverlieben: "Triangle of Sadness"

Gefühlt wurde schon alles gesagt über diesen Film: "Triangle of Sadness", der Gewinner der Goldenen Palme beim diesjährigen Festival in Cannes, wird mal als bitterböses Meisterwerk bezeichnet, mal als Fehlentscheidung der Jury abgetan. Egal, zu welchem Lager man tendiert: Es ist unmöglich, keine Meinung zu der Gesellschaftssatire über die Verlogenheit der Schönen und Mächtigen zu haben.

Womit Regisseur und Drehbuchautor Ruben Östlund genau das erreicht hat, was er mit "Triangle of Sadness" bezweckt hat. Nach der Premiere in Cannes erklärte er: "Der Film sollte eine Achterbahnfahrt für Erwachsene werden – der unterhält und herausfordert und ein Gemeinschaftserlebnis bietet, über das danach geredet werden muss. Denn Kino sollte immer zur Diskussion anregen."

Gesellschaftskritische Magen-Darm-Explosionen

Auch zum Kinostart werden wieder viele rätseln: Ist die vieldiskutierte Szene im Mittelteil, in der die Passagiere einer Luxusyacht sich erst reihum übergeben und dann unfreiwillig in den eigenen Fäkalien baden, eine provokante Metapher für den verbalen Durchfall, den viele von sich geben oder eine wenig subtile Shitshow? Spoiler: Beides trifft zu. Deswegen ist die weit interessantere Frage: Lösen die gesellschaftskritischen Magen-Darm-Explosionen beim Einzelnen schallendes Gelächter aus oder sorgen sie für angeekeltes Abwenden?

Je nach Reaktion beginnt die nächste Phase des Östlund'schen Diskussions-Turmbaus. Denn die Filme des Schweden funktionieren wie ein Spiegelkabinett: Egal, wohin man schaut – die Konfrontation mit dem eigenen Wertesystem ist unausweichlich und Teil des Gesamterlebnisses. Im Ensemblefilm "Triangle of Sadness" funktioniert diese Selbstanalyse-Strategie noch etwas besser als in Östlunds bisherigen Werken, da die Vielzahl der Figuren allerlei Identifikations-Optionen und Reibungspotential bietet.

"Triangle of Sadness": Furioser Abgesang auf die Ego-Gesellschaft

Vom kapitalismuskritischen Kapitän, dargestellt von Woody Harrelson, hin zur von Sunnyi Melles gespielten, pseudo-sozialistischen Oligarchen-Frau: Mit fortschreitender Handlung verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse in diesem furios inszenierten Abgesang auf die Ego-Gesellschaft, in dem die Natur des Menschen grundlegend hinterfragt wird: Ist Gleichberechtigung eine Utopie oder besteht Hoffnung auf ein klassenloses Miteinander? Die Antwort mag zwar auf der Hand liegen, aber so krawallig und gleichzeitig charmant wie hier wurde man selten zum intellektuellen Gedankenexperiment animiert.

Bei ernsthafter Betrachtung ist das Thema brisanter denn je – und gerade deshalb kann man sich schockverlieben in dieses Metaphern-Feuerwerk über die Schieflage der Welt. Wenn wir uns nicht endlich am Riemen reißen, sind wir ähnlich untergangsgefährdet wie die Luxusyacht samt ihrer fragwürdigen Fracht.