Tanz um den Pokal: "Roxy und ihr Wunderteam" in Berlin

Keusche Sportler auf erotischen Abwegen

Entsprechend hämisch kommentiert "Roxy" keusche Männer im Trainings-Wahn, die von Internatsschülerinnen auf erotische Abwege gelockt werden. Regisseur Stefan Huber und sein Ausstatter Stephan Prattes machten daraus in Berlin einen so fulminanten wie temporeichen Abend, der optisch, tänzerisch und musikalisch überzeugte. Klar, die Geschwister Pfister gaben dem Ganzen eine derb schräge Note nah am Varieté. Christoph Marti in der Titelrolle sang so tief wie Zarah Leander und tanzte so unbekümmert wie Madonna beim Eurovision Song Contest. Tobias Bonn, im wirklichen Leben sein Ehemann, gab den rabiaten Mittelstürmer mit kerniger Stimme gänzlich ohne tenoralen Schmelz. Da konnte selbstredend gar keine Operettenseligkeit, aber auch kein Kitsch aufkommen, das klang eher nach Musical.

Tormann rockte die Produktion

Und weil auch Andreja Schneider mit von der Partie war, die resolute Domina mit osteuropäischer Charakterfärbung, war das mit einer gehörigen Brise Comedy gewürzt. Zumal mit Jörn-Felix Alt ein in jeder Hinsicht überzeugender Tormann "Hatschek 2" mitspielte, der ebenso leidenschaftlich steppte wie liebte und dadurch die ganze Produktion rockte. Sie alle kreisen um einen riesigen Fußball, der auf der Drehbühne aufragt, und sich bei näherem Hinsehen als Showtreppe und Arena erweist.