Roxette-Sängerin Marie Fredriksson gestorben

"Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass einer unserer größten und beliebtesten Künstler weg ist. Marie Fredriksson starb am Morgen des 9. Dezember an den Folgen ihrer früheren Krankheit." Dies gab Roxettes Managerin Marie Dimberg gegenüber der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" bekannt.

Roxette seit den Achtzigern in den Charts

Bereits 2002 war bei der Roxette-Sängerin ein Hirntumor diagnostiziert worden. Im Sommer 2016 sagte sie deshalb auch ihre in Deutschland und Österreich geplante Tournee ab.

Marie Fredriksson und ihr langjähriger Musikpartner Per Gessle (60) dominierten seit Mitte der Achtzigerjahre die Charts. Zu ihren bekanntesten Songs zählen "It Must Have Been Love", "Listen to Your Heart" und "Joyride".

Die Sängerin hinterlässt zwei Kinder und Ehemann Mikael Bolyos.