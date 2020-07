Jazz-Platte "Round Again": Die "Neuen Milden" des US-Jazz

Wow, was für eine Band! Da dürfte sich wohl jeder Jazzfan verblüfft die Augen reiben: Joshua Redman, San Franiscos feiner Saxophonheld und Sohn des allzu unterschätzten Dewey Redman, hat sich die Creme de la Creme des aktuellen Mainstream-Jazz als Partner geholt.

An den Tasten ist Brad Mehldau zu hören. Der deutschstämmige Pianoromantiker hat Mitte der 90er-Jahre die Renaissance des Klavier-Trios mitausgelöst. Den Kontrabass zupft Christian McBride - ein Virtuose, der ebenfalls zu Beginn der 90er-Jahre von sich reden machte: Ein Tieftöner, der sowohl die Rolle des kompetenten, unauffälligen Begleiters einnehmen kann als auch die des beredten Solisten. Und dann ist da noch Brian Blade, ein ebenso intelligenter wie feinsinniger Meister-Trommler, dessen Künste schon von Joni Mitchell und Bob Dylan in Anspruch genommen wurden. Wer ihn live gesehen hat, weiß wie verblüffend rhythmische Eleganz mit Understatement verbunden werden kann.

Vor 25 Jahren waren sie bereits im Studio...

Der Witz dabei: Diese Besetzung hat 1994 Mood Swing eingespielt, Joshua Redmans zweites Studio-Album. Hinzu kommt jedes Mitglied dieser Band komponiert selbst und leitet eigene Gruppen. In den 90er-Jahren wurden diese Musiker von der Kritik als Young Lions begrüßt, aber auch als „Neue Milde“ abgetan. Denn bis auf den Drummer gehören die Herren einer Generation von Jazzkünstlern an, die an Hochschulen und Elite-Universitäten ausgebildet wurden. Um die Anerkennung von Jazz als zeitgenössischer Kunst mussten sich diese Musiker nicht mehr sorgen. Sie konnten nutzen, was zahllose Jazzkünstler*innen vor ihnen etabliert hatten: Eine enthusiastische Fanbase und Auftrittsmöglichkeiten rund um den Globus.

Auf "Round Again" herrscht jedenfalls zumindest vordergründig Demokratie. Bis auf den Schlagzeuger steuert jeder eine Eigenkomposition bei. Es wird wunderbar musiziert. Man beschränkt sich auf Soli, um zu brillieren und spielt ansonsten ensemble-dienlich. Schlagzeuger Blade kommentiert rhythmisch in den Mehldau-Komposition "Moe Honk" und "Father" das makellose Spiel seiner Kollegen, ansonsten verzichtet er auf solistische Selbstdarstellung an den Drums. Die Produktion bleibt also im Rahmen. Und das heißt: Es groovt und swingt gewaltig auf Seite Eins, nur leider auch etwas vorhersehbar.

Seite zwei kommt besser

Erst in der zweiten Hälfte des Albums gibt es interessante Arrangements. Da plätschert es dann nicht ganz so gut geölt vor sich hin, da wird mehr aufeinander gehört. In "Your Part To Play" etwa, dem letzten Stück, etwa wird vom Alle-spielen-vor-sich-hin-Schema abgewichen und schon stellen sich höchst berührende Momente ein, wenn das Kollektiv zu leisen Soli, Duetten, Trios und Tutti übergeht.

Nicht, dass es nichts zu genießen gäbe auf "Round Again", aber ein wenig wirken die Fifty-Somethings trotz aller Brillanz dann doch wie Zauberlehrlinge. Leider kann Schlagzeuger Blade seine Stärken kaum entfalten, was schade ist. Es fehlt das gewisse Etwas, das diese handwerklich perfekte Produktion zum Meisterstück machen würde.

Wie groovig und tight ein höchst kompetentes Jazzquartett heutzutage klingen kann, das freilich zeigt dieses runde (aber in der ersten Hälfte ein klein wenig langweilige) Album.

Erschienen ist Round Again vom All-Star-Quartett Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride und Brian Blade beim US-Label nonesuch records.