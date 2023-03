Rother Bluestage: wo Blues-Fans den Stars ganz nahe kommen

Im Wohnzimmer für die Künstler mit dem knallroten Kühlschrank hängen unzählige Plakate vorangegangener Ausgaben der Rother Bluestage. Zur 30. Ausgabe des feinen Bluesfestivals in der Provinz wollen die Festivalmacherinnen wieder richtig durchstarten. Und nach der Pandemie-Pause reisen erstmals wieder große Stars aus den USA an. Auch bekannte Künstler wie Jesper Munk und Andreas Kümmert kommen zu dem kleinen, feinen Bluesfestival in der mittelfränkischen Provinz.

Den Stars nahekommen: intime Konzerte ohne Bühnengraben

Musikfans und Blues-Größen schätzen die familiäre Atmosphäre bei den Rother Bluestagen. Maximal 750 Stehplätze stehen für das Publikum in der Kulturfabrik zur Verfügung. Bluesfans können ihren Stars damit ganz nahe kommen, ohne Bühnengraben. Und womöglich trifft man die Musikerinnen und Musiker nach dem Konzert beim Drink im Foyer. Stargäste aus den USA sind in diesem Jahr Samantha Fish und Bernard Allison. Sie stehen für klassischen Blues, beide sind nicht zum ersten Mal bei den Rother Bluestagen zu Gast.

Rother Bluestage: "... den Blues in die Zukunft tragen"

Die amerikanische Weltklasse-Gitarristin Samantha Fish eröffnet das Festival, ihr Konzert ist allerdings bereits ausverkauft. "Wir freuen uns, mit Samantha Fish eine Künstlerin zum Eröffnungskonzert da zu haben, die ihre Zukunft noch vor sich hat", sagt Monika Ammerer-Düll, die zusammen mit Silke Rieger seit 15 Jahren die Bluestage verantwortet. „Wir wollen den Bluesrock in allen seinen Facetten in die Zukunft tragen“, sagt Silke Rieger. Die Zeitschrift "Guitar World" bezeichnete die 34-Jährige Samantha Fish als Top 7 der besten, lebenden Bluesgitarristen und Gitarristinnen.

Bluesrock in vielen Facetten – auch Thomas D. mit Sprechgesang

Das Programm ist eine Mischung aus traditionellem Blues und Weiterentwicklungen, aus Weltklasse-Musikern und interessanten Neuentdeckungen. Die Festivalleiterinnen Silke Rieger und Monika Ammerer-Düll verantworten die Bluestage gemeinsam seit dem Jahr 2007. Schon immer hatten sie auch Bands eingeladen, die sich außerhalb des klassischen Blues bewegen. In diesem Jahr dürfte Thomas D. von den Fantastischen Vier in diese Kategorie fallen. Thomas D. präsentiert seinen Sprechgesang in Begleitung einer Jazzband. "Er transportiert Emotionen, und damit passt er gut zu uns", sagt Silke Rieger.

Empfehlung von der Festivalleitung: Delgres aus Guadeloupe

Die Festivalleiterinnen empfehlen auch weniger bekannte Bluesgrößen, wie Philipp Fankhauser aus der Schweiz. Oder die Gruppe Delgres aus Frankreich mit Wurzeln auf der karibischen Insel Guadeloupe. "Dieses Trio spielt in einer irren instrumental-Besetzung, mit Einflüssen von Trance", sagt Monika Ammerer Düll. Weitere Acts bei den Bluestagen sind dieses Mal Jesper Munk, Andreas Kümmert und Katrin Rabhansl. Einige Festivalpässe sind noch zu haben, sie bieten für 179 Euro Zugang zu allen 17 Konzerten. "Leider mussten wir die Preise etwas anheben", sagt Silke Rieger. Flüge für die Künstler, Produktionskosten und Technik-Mitarbeiter seien deutlich teurer geworden. "Wir hoffen, dass alles am Ende einigermaßen aufgeht", sagt Rieger. Für die meisten Konzerte sind noch Karten verfügbar.