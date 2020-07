Roth: "Kunst trotz(t) Corona"

Flagge zeigen, so sieht das der Kunstverein Spectrum in Roth und hat dazu das selbstbewusste Motto "Kunst trotz(t) Corona" ausgegeben. Deshalb findet in diesem Jahr trotz aller Schwierigkeiten und Auflagen eine Kunst- und Kulturwoche statt.

Anmeldungen erforderlich

Am Samstag öffnet der Kunstverein im Museum "Historischer Eisenhammer" in Eckersmühlen wieder seine Türen und zeigt eine Woche lang eine besondere Kunstaktion und dem Motto "art meets art". Künstlerinnen und Künstler des Rother Vereins werden die Innenwände des Pavillons neu gestalten. Sie werden dabei begleitet von Lesungen, musikalischen Umrahmungen und einem Musikabend. Dabei soll auf einer Fläche von rund sieben Metern Breite und auf rund 2,50 Metern Höhe ein Kunstwerk entstehen. Zudem sind zwei Workshops geplant.

Auch hier gibt es aber für Besucher Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise. Der Kunstverein hat mit dem Landratsamt vereinbart, dass Anmeldungen für Besucher nötig sind.