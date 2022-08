"Roter Tourismus": Neue "Ehren" für Stalins Terrorchef Beria

Die bittere Realsatire ist in Russland seit Monaten allgegenwärtig. Es fehlt nicht an bizarren Forderungen von Extremisten und skurrilen Meldungen der kremlnahen Nachrichtendienste. So hieß es jüngst von der besonders "vaterländischen" Agentur RIA Nowosti, die afghanischen Taliban, die in Russland als Terrororganisation eingestuft sind, bräuchten dringend vier Millionen Tonnen Öl und wollten dafür mit "Heilkräutern und Rosinen" bezahlen. Ein Tauschgeschäft, das seines Gleichen suchen dürfte. Begründung der afghanischen Regierungsvertreter: Russland leide wegen der Sanktionen doch unter Medikamentenknappheit und könne pflanzliche Rohstoffe deshalb sicher gut gebrauchen und der grenzüberschreitende Rosinenhandel habe ohnehin Tradition. Von Heroin war allerdings nicht die Rede: Afghanistan gilt als eines der Hauptanbaugebiete für Schlafmohn.

Terror-Chef in der "Geschenkbox oder im Samtbeutel"

Ähnlich absurd sind Forderungen von Stalinisten, ausgerechnet das Ansehen von Lawrenti Beria (1899 - 1953) aufzupolieren, dem Geheimdienstchef von Josef Stalin, der für die seinerzeitigen "Säuberungen" hauptverantwortlich war. Als georgischer Landsmann des Diktators genoss Beria dessen Vertrauen und war kurzzeitig nach Stalins Tod Anfang März 1953 als Nachfolger im Gespräch, bevor ihn seine Genossen schleunigst entmachteten und hinrichten ließen.