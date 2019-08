Verletzen und verletzt werden

Einer der Druckstöcke begegnet dem Betrachter beim Eintreten in den Raum nahezu frontal. Man entkommt ihm nicht. Er ragt aus der Wand in den Raum und ist beidseitig mit der Variation eines Motivs bemalt. Auf der einen Seite ein Trio von schemenhaften Gestalten, abstrakt, in den Farben Blau und Rosé. Die Hand der blauen Figur am rechten Bildrand verliert sich irgendwo zwischen den Beinen der rosafarbenen Gestalt in der Mitte der Darstellung. Der Mund der dritten, die Szene betrachtenden, wiederum blauen, kindlich wirkenden Figur im Hintergrund öffnet sich zu einem Schrei. Dieser Gestalt und ihrem tonlosen Entsetzen schenkt der Künstler auf der anderen Seite des Holzstocks noch einmal genauere Betrachtung. Der kreisrunde Mund nichts als ein tiefschwarzes Loch. Die Kontur dieser Figur hat Kluge mit tiefen, fast aggressiven Schnitten in das Holz geritzt.

Man möchte an den Norweger Edvard Munch denken und sein weltberühmtes Bildmotiv des Schreis. Aber alle Pfade, die Kluge scheinbar auslegt, sind letztlich nie klar definiert, sondern rätselhaft, offen, wie der Titel der Ausstellung "Rote Watte". "Den Titel fanden wir sehr passend, weil er sehr offen ist, sehr rätselhaft. 'Rote Watte', da hat man sehr viele Assoziationen von der Weichheit der Watte," erklärt Museumsleiterin Pia Dornacher: "Rot assoziiert man natürlich mit Gefahr, mit Feuer, aber auch mit Blut und Verletzung. Gerade das Thema Verletzung oder Verletzwerden, Trauer, gerade diese existenziellen Themen finden sich ja immer wieder in den Bildwerken und vor allen Dingen auch in den Druckstöcken von Gustav Kluge. Es geht natürlich auch viel um Täter und um Opfer."