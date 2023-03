"Rot": Therese Hilberts Schmuck in der Pinakothek der Moderne

Für Gespräch und Rundgang durch die Ausstellung nimmt sich Therese Hilbert viel Zeit, nur: im Radio hören mag sie sich nicht. "Meine Sprache sind die Stücke", sagt die Künstlerin und vermittelt mit diesem Satz eine Ahnung, was das eigentlich ist, diese Sache mit dem Autorenschmuck.

Autorenschmuck: Stücke, die erzählen

Was also sagen die Stücke? Zunächst mal, dass Therese Hilbert Silber mag, von fast weiß bis schwarz, von seidig matt bis blank poliert. Eine der frühesten Broschen besteht aus einer silbernen, leicht welligen Scheibe, etwa in der Größe einer Orange. Hunderte kleiner Pünktchen treten aus der Fläche heraus und erwecken die Oberfläche zum Leben. Der Rand ist hauchdünn mit Gold gefasst. Zart wirkt die Arbeit – heute. In den 70ern war so ein Stück eine Frechheit: Riesengroß, nicht mal richtig gerade, und dann auch noch Silber mit Gold gemischt – das war nun wirklich total verpönt.

Schmuck, den sich auch junge Menschen leisten können

Der Liebe wegen kommt Therese Hilbert Anfang der 70er-Jahre von Zürich nach München und landet direkt in der heute legendären Schmuckklasse von Hermann Jünger. Plötzlich ist alles erlaubt. Hilbert beginnt, mit Kunststoff zu experimentieren, ein damals in der Schmuck-Branche völlig neuartiger Werkstoff. Sie zerschneidet Plastiktüten zu kleinen Dreiecken und macht daraus Broschen, die sich beim Tragen wie Wimpel oder kleinen Segeln hin und her bewegen. Sie macht einen Kettenanhänger in Form eines halbierten Apfels: die Schale aus knallrotem Kunststoff, das Innere ein echtes Apfelgehäuse. Das war Schmuck, den sich ihre eigene Generation leisten konnte, Gold und Edelsteine waren für die Alten, und von denen wollte man sich ja lösen.

Kunstausstellungen bekamen nur die männlichen Kollegen

Künstler und Künstlerinnen wie Therese Hilbert erkämpften damals eine Freiheit, von der heute alle profitieren. Nur einen Kampf, den verlor sie immer wieder: Die Dominanz der Männer auf dem Kunstmarkt war erdrückend. Frauen konnten gern Schmuck machen, nur Ausstellungen bekamen sie halt nicht. Kuratorin Petra Hölscher: "Wenn man Therese Hilbert ein bisschen kennt, dann weiß man wie es anfängt zu brodeln. Insofern haben in dieser Zeit, wo sie diese große Ungerechtigkeit gespürt hat, das auch ihre Stücke nach Außen hin visualisiert. Es waren dann eben keine Stücke, die sich angenehm tragen lassen, sondern Stücke, die man spürt, die einen stechen oder die stechen, wenn man den anderen umarmt. Da passiert nochmal eine Interaktion. So hat sie diese große Verwundung, dieses sich-nicht-wirklich-Wehren-können in dieser Zeit mit ihrer Sprache, mit ihren Stücken, ausgedrückt."

Stacheln und Spitzen, die stechen

Therese Hilbert fährt die Krallen aus, plötzlich werden die Stücke spitz: Es hagelt Broschen in Form von Wurfsternen, Harpunen, Hellebarden oder gezackten Messern. Die Reihe "Dornen" sieht aus wie eine Mischung aus Kugelschreiber und Ast, mit kleinen Spitzen besetzt, wer Gewehrpatronen darin erkennt, liegt auch nicht ganz falsch.