Rossini liest Zeitung: "La Gazzetta" in Salzburg

Wie ein Foto, das in der Sonne lag

Ja, das ist eine längst verblichene Dating-Welt, und deshalb tauchen die Ausstatter Falko Herold und Johanna Lakner Rossinis selten gespielte Komödie "La Gazzetta" auch in Sepia-Töne. Ein Pastell, ganz in beige und cremeweiß, wie ein Foto, das zu lange in der Sonne lag. Und jemand knipst dauernd Erinnerungsbilder mit einer Sofortbildkamera, ist ja auch schon etwas her, dass die in Mode waren. Klar, die verrückte Geschichte mit der Kontaktanzeige hat sich Carlo Goldoni 1763 einfallen lassen. Rossini ließ sich davon ein paar Jahrzehnte später, 1816, zu seiner Musik inspirieren, die er wie immer weitgehend recycelte oder von Assistenten schreiben ließ.

Touristen üben Koma-Saufen

Obwohl das alles so lange her ist: Gut, dass Alexandra Liedtke das Ganze nicht in die Online-Welt von heute verlegte, sondern aus "La Gazzetta" wirklich einen Lobgesang auf die gedruckte Zeitung machte, die derzeit ja derzeit ums Überleben kämpft. So durfte ein Zusteller noch akrobatische Übungen machen und der Chor die nächste Ausgabe sehnsüchtig herbei singen. Und drum herum, da schnurrte die so harmlose wie witzige Geschichte zweier Paare ab, die vor lauter Liebe die Zeitung vergessen. Im Vier-Sterne-Hotel "L'Aquila" irgendwo in Rimini, wo sich alles abspielt, üben asiatische Touristen Koma-Saufen, andere Gäste tragen beim Beischlaf merkwürdige Masken, wieder andere sitzen den ganzen Tag in der Trattoria.

"Plan B" hält die Liebe zusammen

Es passiert viel, so viel, dass die Zuschauer kaum folgen können, dafür aber gebannt bleiben, vielleicht auch deshalb, weil auf der Bühne von einem "Plan B" die Rede ist, was ausnahmsweise nichts mit dem Brexit zu tun hat, aber dennoch von einem gebürtigen Engländer ausgeheckt wird, dem Bariton George Humphreys, der hier als Filippo in der Liebe so einfallsreich ist, dass er damit womöglich sogar die EU zusammenhalten würde. Gegen Ende wirkte dieser bis dahin turbulente, einfalls- und temporeiche Rossini leider arg klamottig: Plumpe Travestie war genauso überflüssig wie Konfetti-Kanonen, die neuerdings gern für jedes Finale zum Einsatz kommen.

Kontaktanzeigen wurden auch recycelt

Gleichwohl ein großartiger, spielfreudiger Sänger-Cast, allen voran der maltesische Tenor Nico Darmanin als stark kurzsichtiger Liebhaber und Sergio Foresti als neureicher Kontaktanzeigen-Inserent. Von der Choreographie von Paul Blackman war wenig zu sehen, er hätte die Sommerfrischler ruhig etwas mehr aufscheuchen können. Dirigent Robin Davis dagegen sorgte für prickelnden Rossini-Sound, der weit anspruchsvoller ist, als es beim oberflächlichen Hören erscheint. So schablonenhaft, wie viele meinen, sind dessen Opern gar nicht - und ehrlich, bei Kontaktanzeigen wurde ja auch immer wieder gern recycelt!

Wieder am 26. Januar, 1. und 5. Februar, weitere Termine.