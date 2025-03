Rosenstolz-Sängerin AnNa R. mit 55 Jahren gestorben

"Rosenstolz"-Sängerin AnNa R. ist tot. Die Musikerin starb "plötzlich und unerwartet" im Alter von 55 Jahren, wie auf ihrem Instagram-Profil mitgeteilt wurde. Ihr Management bestätigte den Tod der Deutschen Presse-Agentur: "Wir sind fassungslos, trauern um eine absolute Ausnahmekünstlerin und sind in Gedanken bei ihren Hinterbliebenen." Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt.

Trauer auf Instagram

Ihr Tod "schockiert und verwirrt uns zutiefst", hieß es in dem Instagram-Post, der unter anderem von dem Drummer der Sängerin, Manne Uhlig, unterzeichnet wurde. "Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen. Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb."

Erfolgreiches Pop-Duo mit melancholischen Songs

Rosenstolz, gegründet 1991 von Andrea "AnNa R." Neuenhofen zusammen mit Peter Plate, war eines der in Deutschland erfolgreichsten Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte. Die Berliner Band wurde mit melancholischen Songs wie "Liebe ist alles" und "Lass es Liebe sein" berühmt. Die Single "Gib mir die Sonne" erreichte 2008 den Spitzenrang in den deutschen Single-Charts. Auf dem Instagram-Account des Duos äußerte sich am Montagnachmittag auch Plate: "Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten! Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war", schrieb er.

Zwischen 1991 und dem als "Pause" bezeichneten vorläufigen Ende der Zusammenarbeit 2012 spielten AnNa R. und Songwriter und Sänger Peter Plate zwölf Alben ein, von denen fünf auf Platz eins landeten. Das erfolgreichste Album "Das große Leben" von 2006 hielt sich mehr als zwei Jahre in den Charts. Später trat AnNa R. mit unterschiedlichen Musikprojekten in Erscheinung.