Warum Johnny Cash auf das neue Album von Rosanne Cash stolz wäre

Schon mit den ersten Tönen ihres neuen Albums etabliert Rosanne Cash eine nachdenkliche, leicht melancholische Stimmung, die das gesamte Album anhält. Als würde ein guter, alter Freund zu Besuch kommen und erzählen, was er erlebt, aber noch nicht ganz verarbeitet hat. "She Remembers Everything" überzeugt mit geradezu zeitloser Songschreiber-Sensibilität. Ein paar Gitarren-Akkorde, eine Handvoll einfühlsamer Begleiter und eine Stimme, die einem nichts vormacht.

"Mir ist das und das passiert und deswegen schreib' ich jetzt darüber – so läuft es bei mir nie ab", sagt Cash. "Wenn ich zu schreiben beginne, dann gibt es eine Seite in mir drin, mit der ich Kontakt aufnehmen will". Die 63-jährige muss sich nichts mehr beweisen. Für ihre Alben nimmt sie sich Zeit. "She Remembers Everything" ist die erste größere Veröffentlichung seit vier Jahren. Sie hätte, wie die Vorgänger-Scheiben "Black Cadillac", "The List" und "The River & The Thread", ihren Vater Johnny Cash sicher hocherfreut.

Gegen Gewalt und gegen die NRA

Wie ihr Vater gilt auch Rosanne Cash als fortschrittliche Vertreterin der Südstaaten-Kultur, als Wert-Konservative mit Köpfchen. So hat sie nach einem Amok-Lauf einen Essay gegen Waffenbesitz in der New York Times veröffentlicht. Die Sängerin, die an mehreren Universitäten Kurse in Songwriting gibt, hat zudem mit Kollegen ein Lied geschrieben, das die traumatischen Folgen eines Amok-Laufs behandelt. In "8 Gods of Harlem" beschreibt Cash die Perspektive der Mutter eines Gewalt-Opfers, Kris Kristofferson erzählt aus der Sicht des Vaters, Elvis Costello gibt den Bruder.

Beim Interview, im Backstage vor einem Konzert in Nürnberg, gibt sich Rosanne Cash sympathisch, nachdenklich und selbstbewusst. Zu viele Fragen über ihren Vater mag sie nicht. Ob Johnny Cash für "Country ohne Cowbow-Hut" gestanden hätte, wie sein deutscher Biograf Franz Dobler geschrieben hat? "Ich finde nicht, dass man ihn nur auf Country festlegen kann. Das gilt für meinen Dad wie für mich. Er hat schließlich mit Rock-a-Billy in Memphis angefangen. Von da an hat er sich dann entwickelt. Er liebte alle Arten von Musik, egal, wie man sie nennt. Ich bin auch so, das hab' ich von ihm gelernt", erklärt Cash.

"Kunst und Musik haben wir bitter nötig"

Auf "She Remembers Everything" feiert Rosanne Cash ihr 40-jähriges Jubiläum als Aufnahme-Künstlerin, erzählt von persönlichen Träumen in einer aus den Fugen geratenen Welt, von den Kompromissen, die man in einer Beziehung eingeht – mit genauen Bildern und sparsamer Rock- und Country-Musik, von der ein eigentümlicher Zauber ausgeht.

"Kunst und Musik haben wir bitter nötig", stellt Cash fest. "Es geht darum, herauszufinden, was vor sich geht in unseren Seelen und Herzen. Die Zeiten sind ja gruselig. Was derzeit in meinem Land geschieht, ist absolut entsetzlich und angsteinflößend. Ich glaube, dass die Menschen in solchen Zeiten nach Kunst und Musik dürsten, nicht etwa, um es sich gemütlich zu machen, sondern um zu lernen, wie man Leiden ausdrückt oder Wut, wie sich bestimmte Verlust-Gefühle oder Desorientiertheit anfühlen."

