Rosa von Praunheim wird 80

Seinen Künstlernamen Praunheim gab er sich nach jenem Stadtteil von Frankfurt, in dem er aufwuchs. Zum produktivsten Schwulenfilmer der Welt wurde Rosa von Praunheim aber erst später in Berlin. Der Film, der ihn 1971 schlagartig bekannt machte, war "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt". Bis 1969 war gleichgeschlechtlicher Sex in Deutschland noch strafbar, danach galt das Verbot zunächst für unter 21-Jährige weiter. 1994 wurde der Paragraf 175 endgültig gestrichen. Für queere Sichtbarkeit kämpfte Rosa von Praunheim munter weiter – nun wird er 80 Jahre alt.

Meister des unabhängigen Kinos und Produktionswunder

Mit 30 wurde Rosa von Praunheim einst zum Meister des unabhängigen Kinos erklärt, mit 70 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Vielleicht muss man erst 80 werden, um einen Roman zu schreiben mit dem schönen seltsamen Titel "Hasenpupsiloch". Gerade ist das Buch erschienen und erzählt von einem jungen Schwulen aus der Provinz, der in Berlin drei ältere wilde Damen betreut. Untertitel: "Eine unanständige Geschichte".

Rosa von Praunheim ist ein Produktivitätswunder: In den zehn Jahren seit seinem letzten runden Geburtstag hat er drei Bühnenstücke aufgeführt, acht Filme gedreht, war an acht Kunstausstellungen beteiligt und hat sechs Bücher geschrieben, darunter die Gedichtsammlung "Ein Penis stirbt immer zuletzt". Ebenfalls unter seinen Werken: das Kinderbuch "Der große und der kleine Penis" sowie das autobiografische Lehrbuch "Wie wird man reich und berühmt? Wie dreht man Filme, schreibt Gedichte, malt Sterne und Schwänze?". Und das alles in einem Zeitraum von nur zehn Jahren.

Sehen konnte man von Rosa von Praunheim zuletzt im Kino im Streifen "Rex Gildo – Der letzte Tanz", einer Mischung aus kapriziösen Spielszenen und Archivmaterial. Wo Rosa draufsteht, ist Praunheim drin – so lässt sich dieser unvergleichbare künstlerische Kosmos beschreiben, der mit jeder Betrachterin, jedem Betrachter etwas macht. Die einen fühlen sich angegriffen, andere sind irritiert und dritte amüsiert. Zotiges verbindet sich mit politischen Botschaften. Lebenslust, Gesellschaftskritik und Sinnlichkeit finden auf wundersame Weise zusammen.

Neugierig und kämpferisch

Offen und neugierig ist er, das ist sein großes Talent – und, wie er sagt: "Ich bin allesgläubig, ich glaube alles, was man sich vorstellen kann. Ich glaube an das Spaghettimonster genauso wie an die Wiedergeburt."

Kämpferisch ist Rosa von Praunheim dazu, etwa als er 1991 den Moderator & TV-Koch Alfred Biolek sowie den Komiker Hape Kerkeling im Fernsehen als schwul outete. Der Moderator von "Talk im Turm" wollte damals wissen, was ihn bewogen habe, "andere der Homosexualität zu bezichtigen". Von Praunheim antwortete schlagfertig und fragte zurück: "Bezichtige ich Sie der Heterosexualität?".

Seitdem hat sich viel gewandelt. Dennoch blickt von Praunheim als Homosexueller noch immer kritisch auf die aktuelle Lage:

"Gerade jetzt, wo die Welt wieder rechts wird, muss man für Demokratie kämpfen und auch für seine Freiheit immer wieder eintreten. Man kann sich einfach nicht so zurücklehnen. Und ich finde ja, dass sich Schwule mit anderen Minderheiten solidarisieren sollten. Sie sollten politisch aktiv sein, und nicht einfach das Erreichte, das Stück Kuchen, genießen, sondern schon wachsam sein." - Rosa von Praunheim

Der Berliner Filmemacher und Künstler hält es auch in unserer so scheinbar tabulosen Gesellschaft für wichtig, über alles reden zu können und nichts zu verstecken. Nur so könnten Menschen einander vertrauen.

Dem Tod mit Humor begegnen

Über seinen runden Geburtstag macht sich der Künstler weniger Gedanken. Auch wenn ihm einst eine betrunkene Astrologin prophezeite, dass er kurz vor seinem 81 Lebensjahr verscheiden würde. Von Praunheim nimmt dies mit Humor und hat sich schon mal ein Grab auf dem Matthäus Friedhof in Berlin gemietet. Dort hat er sogar schon Probe gelegen, wie der Portraitfilm "Glückskind" auf Arte zeigt. Der Künstler blickt also auch dem Tod mit einem Lächeln entgegen: "Ich glaube an Sex nach dem Tod" Außerdem freut sich von Praunheim, wenn er sich irgendwann "ausruhen kann":

"Und wenn irgendeine Göttin will, dass ich weitermache? Also vor allen Dingen mein Freund will, dass ich 100 werde. Das finde ich wahnsinnig sadistisch und gemein. Aber wenn es so sei – und ich dann noch meine Gedichte schreiben kann, dann bin ich froh." - Rosa von Praunheim