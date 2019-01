Passion für die Kunst: Rosa Luxemburgs Briefe aus dem Gefängnis

"Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als – auf einem Parteitag." Diesen für eine Politikerin bemerkenswerten Satz schrieb Rosa Luxemburg am 2. Mai 1917 an Karl-Liebknechts Frau Sophie. Weiter heißt es in dem Brief: "Mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den Genossen. Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern, Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben. In einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus." Es ist, als hätte Rosa Luxemburg in ihren Briefen aus dem Gefängnis ihren eigenen Tod vor 100 Jahren vorausgesehen. Erschossen wurde sie am 15. Januar 1919 gemeinsam mit Karl Liebknecht in Berlin auf offener Straße. Zum 100. Todestag hat Knut Cordsen mit Martin Beck vom Berliner Karl Dietz Verlag über Rosa Luxemburgs Briefe gesprochen.

Knut Cordsen: Ich war erstaunt, wie naturverbunden Rosa Luxemburg sich zeigt in ihren Briefen. Sie muss sich ihre starke botanische Seite, die sie ja zweifelsohne hatte, selbst im Kerker bewahrt haben. Unentwegt studiert sie auch dort Flora und Fauna, Blumen und Blaumeisen, und sie schreibt von ihrem "inneren Verwachsen mit der organischen Natur" – selbst im Gefängnis.

Martin Beck: Ja, das ist die vielleicht unbekannte Seite von Rosa Luxemburg, die Zoologie und Biologie in Zürich studierte, dort aber in Ökonomie mit Promotion abschloss. Aber das ist auch Rosa Luxemburg, die ihre innere Stärke auch aus der Natur gewonnen hat.

Rosa Luxemburg schreibt ausgiebig über Silberpappeln und den Gesang der Vögel, und dann gibt es bei ihr eine Stelle, an der sie schreibt, sie habe manchmal die Empfindung, "sogar mein harmloses Geplapper über Vögel sei ein Verbrechen". Das ist eine Zeile, die mich erinnert an die berühmte Zeile Bertolt Brechts: "Was sind das für Zeiten, wo selbst ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt." Merkwürdige Koinzidenz eigentlich, dass beide dasselbe mehr oder minder schreiben, oder?

Sicherlich, diese Ähnlichkeit springt ins Auge, und sie erklärt sich sicherlich dadurch, wenn man versteht, in welche tiefe Verzweiflung der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 Rosa Luxemburg gestoßen hat, die eine entschiedene Kriegsgegnerin war und die das Verhalten der Sozialdemokratie – die Unterstützung, die Bewilligung der Kriegskredite – auch als eine persönliche Niederlage ihres politischen Wirkens verstanden hat – und die wegen ihrer entschiedenen Anti-Kriegs-Haltung ja auch im Gefängnis saß zu dieser Zeit.

Wer ihre "Briefe aus dem Gefängnis" liest, der gewinnt den Eindruck, es hier mit einer Intellektuellen zu tun zu haben, der die Kunst – die Dichtung, die Musik, die Malerei – fast wichtiger war als der Kommunismus. War es so?

Ich glaube, diese Gegenüberstellung ist so nicht richtig, sondern beides gehört zu Rosa Luxemburg: der entschiedene Kampf für eine sozialistische Gesellschaft, aber auch die Empathie gegenüber ihren Mitmenschen, gegenüber Flora und Fauna. In den Briefen gibt es auch diese berühmte Szene, wo sie beschreibt, wie zwei Bullen von einem Wärter im Gefängnishof geschlagen werden, und sie glaubt, die Tränen, die dem Bullen aus dem Auge tropfen, die würde sie selber spüren und sie kämen aus ihren Augen. Das gehört beides zu Rosa Luxemburg.

Sie liest in der Haft unermüdlich französische, russische, englische, deutsche Literatur. Gerhart Hauptmann schätzt sie sehr, Stefan George lernt sie in der Zeit der Haft kennen, vermittelt durch Karl Liebknechts Frau Sophie. Und dann ist da immer wieder Goethe. Dessen Gedichte zitiert sie aus dem Kopf, und von Goethe sagt sie, er habe eine "fast physiologische Wirkung" auf sie, "als wenn ich ein köstliches Getränk mit durstenden Lippen schlürfte, das mich innerlich kühlt und Leib und Seele gesund macht." Heißt das, Rosa Luxemburg hat in dieser für sie sehr schweren Zeit Halt gefunden an der Kunst?

Das können wir so annehmen. Ich denke, man muss sehen: Rosa Luxemburg, die zur damaligen Zeit eine international bekannte Theoretikerin und Politikerin war, die zur intellektuellen Elite der internationalen Sozialdemokratie zählte, ist ein Typus ihrer Zeit, und die Beschäftigung mit Kultur, mit Literatur, mit Musik, zeichnet all diese Menschen aus. Und natürlich schöpften sie auch Kraft daraus für ihre politische Arbeit.

Ideologisch verbrämt ist in diesen Briefen aus dem Gefängnis ja eigentlich gar nichts: Politik hat für sie in der Literatur, das betont sie, nichts zu suchen, sonst würde sie nicht schreiben: "Im Roman schaue ich nicht nach der Tendenz, sondern nach künstlerischem Wert." Das wundert einen fast in der Rückschau, weil Rosa Luxemburg ja heutzutage auch gerne politisch-ideologisch vereinnahmt wird. In ihren Briefen scheint sie einem doch als sehr freier Geist entgegenzutreten.

Niemand kann ja etwas dafür, was mit seinem Erbe getan wird. So geht das auch Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, die einen unbedingten Internationalismus verfochte, die einen allumfassenden Freiheitsbegriff hatte, die ein Revolutions-Verständnis hatte, das vor allem maßgeblich auf die Selbstermächtigung der Menschen zielte und darauf aufbaute: Rosa Luxemburg als ideologisch misszuverstehen – ideologisch, wie es heutzutage verstanden wird – wird ihr einfach nicht gerecht.

Der Band "Rosa Luxemburg. Briefe aus dem Gefängnis" erscheint in Kürze im Karl Dietz Verlag.