Romeo mit Handgranate: "Capulets und Montagues" in Würzburg

Das Würzburger Mainfrankentheater wollte sich eigentlich mit diesem Werk vom Stammhaus am Theaterplatz verabschieden, das derzeit aufwändig saniert wird. Doch der Lockdown verhinderte das, und so kam die unter Pandemie-Bedingungen entstandene Inszenierung jetzt mit Verspätung erst im Ausweichquartier, in der Theaterfabrik Blaue Halle in einem Industriequartier, heraus. Der Chor fehlte deshalb natürlich, von einigen wenigen eingespielten Passagen abgesehen, es blieb bei den fünf Solisten. Und auch die Ausstattung war aufs Nötigste beschränkt: Catharina Bornemann hatte eine expressionistische Fenster-Zeile entworfen, ein paar schiefe, nachtgraue Giebel, wie sie von deutschen Stummfilmen bekannt sind. Dazu eine ebenso triste Treppe mit einem Gestänge wie aus irgendeinem unwirtlichen Hinterhof. Hätte auch eine Kulisse für die „West Side Story“ sein können.

Julia fügt sich duldsam

Der junge, serbisch-italienische Regisseur Mario Pavle del Monaco, Sohn der serbischen Mezzosopranistin Dragana del Monaco, hatte nicht den Ehrgeiz, die längst überinterpretierte Romeo-und-Julia-Tragödie zu aktualisieren oder politisch aufzuladen. Vielleicht lag das auch an den schwierigen Entstehungsbedingungen dieser Produktion. Und so beließ er es dabei, eine aggressive Gang zu zeigen, die ihr Leben zwischen Rumflaschen und Patronen verplempert. Auch Romeo ist nicht gerade ein Sympathieträger, sondern schnell mit einer Handgranate dabei. Und Julia fügt sich zwar nicht klaglos, aber duldsam in die Opferrolle.