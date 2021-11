"Romanze mit Old Shatterhand": Schauspielerin Marie Versini tot

Versini wurde am 10. August 1940 in Paris geboren und begann bereits im Alter von 17 Jahren als junge Schauspielerin in der Comédie-Française, wo sie in Klassikern von Moliére und Victor Hugo brillieren konnte.

Ein Foto von ihr in der "Elle" hatte dazu geführt, dass sie am Théâtre Antoine zum Vorsprechen eingeladen worden war. Weil das Stück, in dem sie auftrat, ein großer Erfolg wurde, ergab sich alles Weitere wie von selbst. In "Mitsou und die Männer" hatte sie 1956 in der Regie von Jacqueline Audry einen ersten kleinen Auftritt.

Ihr Vater gewann sie für Karl Mays Abenteuer

Anders als vielen Franzosen, darunter auch "Winnetou"-Darsteller Pierre Brice, war ihr Karl May bereits seit ihrer Jugend ein Begriff, weil ihr Vater, ein Professor für Alte Sprachen an der Sorbonne, ihr regelmäßig aus den Abenteuergeschichten vorlas. Sie soll sogar Indianerkostüme getragen haben.

Nach ersten französischen Filmen war sie 1962 in der Komödie "Das schwarz-weiß-rote Himmelbett" an der Seite des im April verstorbenen Thomas Fritsch besetzt, dadurch wurde "Winnetou"-Produzent Horst Wendlandt auf sie aufmerksam.

Der Frauentyp, den Versini verkörperte, war in den frühen Sechzigern sehr angesagt: Jungenhaft wie Jean Seberg in "Außer Atem", selbstbewusst, aber noch nicht so rebellisch wie die Heldinnen der 68er-Ära. Es war eher eine feine Melancholie, die Versini ausstrahlte. Erotik war im damaligen Mainstream-Kino noch sehr steril, lebte von Andeutungen und hatte den Muff der unmittelbaren Nachkriegszeit noch nicht ganz abgeschüttelt.

Mit Shakespeare kam Kritikerlob

Nach ihrem Debüt in "Winnetou 1" war Versini in "Der Schut" und "Im Reiche des silbernen Löwen" besetzt, auch in "Winnetou und sein Freund Old Firehand" war sie dabei, sogar wieder als Nscho-tschi. Nicht von ungefähr betitelte sie ihre Lebenserinnerungen "Ich war Winnetous Schwester: Bilder und Geschichte einer Karriere" (2003).

Besonders anspruchsvoll waren manche weiteren Produktionen, in denen sie auftrat, nicht: "Im Tempel des weißen Elefanten" und "Die 13 Sklavinnen des Dr. Fu Man Chu" – die Titel standen für das triviale Unterhaltungskino der frühen und mittleren 60er-Jahre, vor dem großen Umbruch von 1968. Erst mit einer Rolle in Shakespeares "Sommernachtstraum" in einer TV-Adaption 1969 durfte sich Versini über Kritikerlob freuen.

1974 heiratete Versini den Schriftsteller und Regisseur Pierre Viallet, der sie in einigen seiner Filme besetzte, etwa in "Hommage an Robert Schumann" (2010). Das Ehepaar verfasste zwei Romane und pendelte zwischen Wohnsitzen auf der Atlantikinsel Île de Ré, Paris und einem Ferienhaus in Meribel-Altiport in den Alpen. "Dieser Mann und die gute Ehe, die ich mit ihm führe, sind die größten privaten Erfolge meines Lebens", meinte Versini in einem Interview.

Marie Versini starb am 22. November im Alter von 81 Jahren im Kreis ihrer Familie in Guingamp im Département Côtes-d’Armor in der Bretagne, wie es auf ihrer deutschsprachigen Website heißt. Die Todesursache wurde nicht öffentlich bekannt.