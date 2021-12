"Romantische Wintergastronomie" darf doch nicht stattfinden

Der Betreiber vom "Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis" kann seinen Markt weiterhin nicht öffnen. Wie der Veranstalter Peter Kittel mitteilt, untersagte die Stadt Regensburg am Donnerstag telefonisch die für 15 Uhr geplante Öffnung als reinen Gastronomiebetrieb. Noch hofft der Betreiber aber auf Lockerungen durch die Politik.

Betreiber zeigt sich enttäuscht von der Stadt

"Mit großer Enttäuschung habe ich heute Vormittag telefonisch die Ankündigung der Untersagung unserer Romantischen Wintergastronomie auf Schloss Thurn und Taxis durch die Stadt Regensburg entgegen genommen", teilt Veranstalter Peter Kittel mit. Die Stadt Regensburg habe den Betrieb als Außengastronomie untersagt, da sie diese ursächlich mit dem "Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis" in Verbindung sehe, so der Veranstalter.

Mit "entkoppelter Außengastronomie" Verbot umgehen

Ursprünglich hatte Kittel geplant, allein die Essens- und Getränkestände des Marktes zu öffnen und alle Warenstände geschlossen zu halten. Außerdem sollte der Zugang nur unter Einhaltung der 2G-Regeln möglich sein. Ein Euro des bis zu sechs Euro teuren Eintrittspreis sowie ein Teil des Gastro-Umsatzes sollte an die Betreiber der weiterhin geschlossenen Buden fließen. Der Ticketverkauf auf der Homepage des Veranstalters wurde nach der Untersagung mittlerweile aber gestoppt.

Peter Kittel hofft aber weiter, seinen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Schlosses von Gloria von Thurn und Taxis doch noch in dieser Saison öffnen zu dürfen. Von der am Donnerstag tagenden Ministerpräsidenten-Konferenz erhofft er sich Lockerungen für Weihnachtsmärkte, die ihm eine Öffnung in absehbarer Zeit ermöglichen sollen.

Die Stadt Regensburg hat sich bisher noch nicht zur Entscheidung geäußert.