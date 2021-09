vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Roman mit Rausch-Potential: "Die Bierkönigin von Minnesota"

Was dem Titel nach auch Klamauk sein könnte, ist ein beeindruckender Roman über prekäre Lebensläufe in den USA: J. Ryan Stradal erzählt in seinem neuen Roman vom Reiz des Craft-Bieres und von einer Gesellschaft im Wandel, die nicht allen guttut.