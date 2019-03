Ein Romandebüt auf den Spuren von Krieg, Gewalt und Sorbas

Eine universelle Fremdheit

Aris werde eine Identität aufgestülpt, so Bekas: "Er wächst in der fränkischen Provinz auf als Grieche, von Deutschen erzogen. Ihm wird beigebracht, dass er Grieche ist. Er wird als Grieche von außen wahrgenommen und versucht dann die ganze Zeit, alles, was ihn stört an seiner Umwelt, die Probleme, denen er begegnet, durch diese Brille zu lesen: Ich bin ja eigentlich fremd hier. Dann kommt er nach Griechenland und hat noch einmal verstärkt dieses Gefühl, weil es eine fremde Umwelt für ihn ist, dass er dort auch fremd ist. Diese universelle Fremdheit finde ich das Spannende an der Identitätsfrage. Es gibt Menschen, die sich nirgendwo verorten können. Dazu zähle ich Aris, die Hauptfigur. Dazu zähle ich mich nicht."

Als Bekas seinen Helden nach Athen reisen lässt, glaubt man, der 31-jährige Autor habe Alexis Sorbas aus den 1960er-Jahren vor Augen gehabt, als er seinen Plot erfand. Denn in Athen lässt Bekas einen Taxifahrer, ganz Lebemann und Geschichtenerzähler des Südens, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, und den verträumten Pfleger aus dem Norden aufeinandertreffen. Verschiedene Welten – und etwas zu klischeehaft konstruiert.

Romantische Griechenlandbilder

War denn die legendäre Erzählung von Nikos Kazantzakis tatsächlich ein Vorbild für Gerasimos Bekas? Sie sei schon immer mal wieder mit reingekommen, sagt der Autor – und gesteht zu, dass er Alexis Sorbas auch ein wenig romantisiere: "Ich glaube, dass ich ihm edlere Motive unterstelle als den Figuren in meinem Buch. Er ist eigentlich der Mensch, der weiß, wie man lebt, der Mensch, der einem Tanzen beibringt und der am Ende des Tages doch der Gutherzige ist."

Gerasimos Bekas' erster Roman hat leider die Schwächen eines Debüts. Der Beginn wirkt überfrachtet und ist umständlich konstruiert, im Fortgang der Geschichte stören auch einige Abwege. Wenn Bekas einfach nur erzählt und Manierismen und Geschwätzigkeit beiseite lässt, dann gewinnt seine Geschichte an Tempo, das Roadmovie mit dem durchgeknallten griechischen Taxifahrer wirkt schmissig. In einer Montage erhellt Bekas schließlich kapitelweise den geschichtlichen Hintergrund, liefert die Fakten zum Krieg der Deutschen im besetzten Griechenland. Damit wirft der junge Autor ein Licht auf die immer wieder gestellte und weiterhin ungeklärte Frage von Entschädigungszahlungen an Griechenland. Eine deutsch-griechische Geschichte voller Tragik, aber auch mit Witz.

"Alle Guten waren tot" von Gerasimos Bekas ist bei Rowohlt erschienen.

