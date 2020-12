Roman, Erzählung, Lyrik: Das sind unsere 6 Lieblingsbücher 2020

Franz Dobler: "Ich will doch immer nur kriegen was ich haben will"

Gedichte aus den Jahren 1991 bis 2020 – von dem Mann, der nicht nur ein exzellenter Krimi-Autor ist, sondern auch ein bemerkenswerter Lyriker. Als junger Spund hat er als Polizeireporter gearbeitet, heute kann er im Rückblich darauf wunderbar lakonische Gedichte schreiben. Da er gern Tucholskys Diktum zitiert, demzufolge "alle bessern Geschichten am Bahnhof anfangen", verewigt er auch Güter- und Personenzüge in seiner Poesie. Lässig, musikalisch, auch mal politisch, wo’s not tut - und immer gewitzt: „Auch ich kenne / den berühmten Satz von Kafka: / Im Kino gewesen. Geweint. // Bei mir war es neulich / ein bisschen anders: / Im Theater gewesen. Eingeschlafen. // Es war nur ein Sekundenschlaf. / und ich dachte: Zum Heulen / dass ich nirgendwo richtig schlafen kann."

Empfehlung von Knut Cordsen

Franz Dobler, Ich will doch immer nur kriegen was ich haben will, Starfruit Publications, 25 Euro.