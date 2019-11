Rom im Kernschatten: Düstere "Tosca" am Gärtnerplatztheater

Warum soll das nicht möglich sein? Wenn unser kleiner Mond ein paar Minuten lang die große Sonne verdüstern kann, dann kann ein einziger Kerl wie dieser Scarpia auch eine ganze Stadt wie Rom verdunkeln. Nicht auf Dauer natürlich, aber an diesem 17. Juni 1800 lagen die berühmten sieben Hügel auf jeden Fall in seinem Kernschatten, da wurde es politisch gesehen zappenduster am Tiber.

Totale Sonnenfinsternis

Es machte also Sinn, dass der italienische Regisseur Stefano Poda am Münchner Gärtnerplatztheater eine kohlrabenschwarze "Tosca" inszenierte, so düster, als ob das Firmament ausgelöscht und die Welt auf das dämmrige Restlicht einer totalen Sonnenfinsternis zurückgeworfen wurde. Der Mann ist üblicherweise sein eigener Ausstatter, Kostümbildner und Lichtdesigner und hat Puccinis Erfolgsoper so ähnlich schon vor ein paar Jahren in Klagenfurt und Wuppertal herausgebracht, was immerhin dafür spricht, dass er sich mit der "Tosca" über Jahre hinweg intensiv auseinander gesetzt hat. Das ist diesem bildstarken Abend jederzeit anzumerken.