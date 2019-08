Rom entwickelt sich zum reglementierten Freilichtmuseum

Grobe Vernachlässigung des öffentlichen Raums

Sgarbi, und mit ihm viele Kunsthistoriker und auch private Organisationen zum Erhalt der Kulturgüter, verweisen immer wieder auf den Umstand, dass die Altstadt Roms – aber auch Neapels und von Florenz und Venedig – Weltkulturgut der UNESCO ist. Hier müssen strenge Bestimmungen zum Erhalt des historisch gewachsenen Ambientes eingehalten werden. Und genau das geschehe seitens der Politik nicht. "Was sagt denn die römische Bürgermeisterin, die vorgibt, sehr um die Pflege des öffentlichen Raums besorgt zu sein, zu diesem Wald hier von Antennen auf den Dächern barocker Gebäude? Anstatt 30 könnte es doch nur eine Antenne geben!", sagt Vittorio Sgarbi.

Doch auf diesem Auge scheint Bürgermeisterin Virgina Raggi blind zu sein. Während sie ihre Stadtpolizisten anweist, hart gegen ungezogene Touristen vorzugehen, lässt sie die ihr anvertraute Altstadt verkommen. Nur zwei Beispiele: Die städtische Müllgesellschaft arbeitet mangelhaft. Ganze historische Straßenzüge werden nur alle paar Tage bedient. Das städtische Gartenbauamt ist mit viel zu wenigen Angestellten besetzt: Parks und Grünanlagen im historischen Zentrum sind verwahrlost und verschmutzt. Kritiker der Anordnung fordern, dass sich die Stadtverwaltung endlich konkret und umfassend um Probleme wie diese kümmern sollte.

Altstädte, so Vittorio Sgarbi, sind keine sterilen Freilichtmuseen, sondern Lebensräume. Aufgabe des Staates und der Kommunen sei es vor allem, diese Lebensräume in ihrer kultur- und kunsthistorischen Substanz zu erhalten und zu pflegen. Das Sitzen auf der Spanischen Treppe oder das Fußbaden an heißen Tagen im Trevibrunnen seien, meint der Kunsthistoriker, Kavaliersdelikte im Vergleich zum mangelnden Interesse der Kommunalpolitik an der Pflege des ihr anvertrauten öffentlichen Raums.