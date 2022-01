Rolling Stone: Neun der zehn Musik-Topverdiener 2021 sind Männer

Es ist ein "Sondereffekt", aber ein gewaltiger: Weil er vielen Kolleginnen und Kollegen nacheiferte und im Dezember die Rechte an seinen Songs für 550 Millionen Dollar an Sony verhökerte, darf sich Bruce Springsteen nach Angaben des Fachmagazins "Rolling Stone" über Platz eins der Topverdiener im Musikgeschäft des vergangenen Jahres freuen.

Springsteens Gesamteinkünfte werden auf 590 Millionen Dollar beziffert, das sichert ihm den Spitzenplatz. Die "Kohle" kam durch Auftritte am Broadway rein, aber auch durch einen Spotify Podcast "Renegades: Born in the USA" und ein gleichnamiges Buch, beides gefördert durch Ex-Präsident Barack Obama.

Musiker vertreiben Champagner, Mode und Alben

Rapper Jay-Z verdiente 470 Millionen Dollar, angeblich nicht nur mit seiner Musik, sondern auch durch den hälftigen Verkauf seiner Champagner-Marke "Armand de Brignac" an den Luxushersteller LVMH (Moët Hennessy). Obendrein machte er mit der Vermarktung eines Streamingdienstes Kasse, was ihm Rang zwei sicherte. Deutlich dahinter auf Platz 3: Der legendäre Songwriter Paul Simon ("The Sound of Silence"). Auch er verkaufte seinen "Musikkatalog" an Sony und durfte sich dem "Rolling Stone" zufolge insgesamt über 260 Millionen Dollar Gesamteinnahmen freuen.

"Skandalnudel" Kanye West, der sich gerade in "Ye" umbenannte, seinen Rosenkrieg mit Ex Kim Kardashian fleißig am Laufen hält und mit einem Modelabel am Markt präsent ist, kommt auf den "undankbaren" Platz vier und wird auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Ryan Tedder, der Frontmann von "One Republic", der auch Hits für U2 und Adele verfasste, machte ebenfalls jede Menge Geld mit dem Verkauf von Copyright-Rechten, was für 200 Millionen Dollar gut war und Rang fünf bedeutete. Dahinter werden "Red Hot Chili Peppers" aufgeführt (145 Millionen), Lindsey Buckingham (100 Millionen), sowie Mötley Crüe (95 Millionen) - sie alle veräußerten gleichfalls Rechte an Finanzinvestoren oder Major Label. Blake Shelton kommt mit 83 Millionen auf Rang neun.

Musikrechte: Taylor Swift wählte Alternative

Die einzige Frau, die einigermaßen mithalten konnte beim Topverdienst ist Taylor Swift, die ihren "Katalog" nicht verkaufen konnte, weil er schon längst in anderen Händen war. Stattdessen nahm sie einfach alte Alben neu auf, das reichte für 80 Millionen Dollar und Platz zehn. Mit "Red" und "Fearless" belegte sie die vordersten Plätze auf den Album-Charts.