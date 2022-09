Rolling Stone-Charts: Die besten 100 TV-Serien – ist Ihre dabei?

In Deutschland waren "Die Sopranos" ab März 2000 im ZDF zu sehen: Das Leben und Treiben einer italo-amerikanischen Mafia-Familie fasziniert bis heute viele Fans. Produziert wurde die Serie (1999 – 2007) seinerzeit vom Kabelsender HBO. Nicht nur für den "Rolling Stone" ist das Format Spitze, auch die amerikanische Autorengilde kürte es zum Sieger unter den "101 besten Drehbüchern für Serien". Grund dafür: Die "erzählerische und moralische Komplexität". Die Produzenten hätten jede "geschriebene und ungeschriebene Regel" im Fernsehgeschäft seit den "Rauchenden Colts" systematisch missachtet – und zwar erfolgreich.

"Denkwürdige einzelne Folgen"

Direkt hinter den "Sopranos" landeten in den neuesten "Rolling Stone"-Charts die "Simpsons" (seit 1989) auf Platz zwei: "Sprechen Sie von Homer Simpson als einem Avatar all dessen, was großartig und schrecklich am amerikanischen Mann ist?" Die düstere Serie "Breaking Bad" (2008 – 2013) aus dem Reich der Crystal-Meth-Kocher kommt auf Platz drei: "Die Serie ist nur deshalb so spannend und niederschmetternd wie sie ist, weil sie dir immer wieder methodisch vorführt, wie Walt [White] und die anderen von hier nach dort gekommen sind." Keine Serie zuvor oder seitdem habe die "Fähigkeit des Mediums, die Reise einer Figur über einen langen Zeitraum zu verfolgen, besser genutzt und gleichzeitig die Art von denkwürdigen einzelnen Folgen geschaffen, die Fernsehen von Filmen unterscheiden".

Auf Rang vier landete "The Wire" (2002 – 2008), die in Deutschland bei Fox lief. Sie wird als "Roman fürs Fernsehen", "urbanes Epos" oder "10-Stunden-Film" bezeichnet. Schauplatz der im Drogen-Milieu spielenden Serie ist Baltimore. Dahinter rangiert "Fleabag" ("Flohsack", 2016 – 2019), eine feministische Produktion aus Großbritannien über eine Cafébesitzerin mit familiären und wirtschaftlichen Nöten, die bei Amazon Video zu sehen war. Die Stand-Up-Comedy-Serie "Seinfeld" (1989 – 1998), die hierzulande auf Kabel eins ausgestrahlt wurde, kommt auf den fünften Platz: "Makellos gestaltet und endlos zitierfähig." Dafür sei insbesondere die Folge über den Verzicht auf Selbstbefriedigung in die Geschichte eingegangen.

"Düster-komisches Arbeitsplatzdrama"

Außerdem unter den Top Ten: Die Fox-Produktion "Mad Men" (2007 – 2015) über die Intrigen in einer Werbeagentur in den Sechzigerjahren: "Ein düster-komisches Arbeitsplatzdrama, eine verschwenderisch detaillierte Chronik des sozialen Wandels in einem der turbulentesten Jahrzehnte der amerikanischen Geschichte."

Außerdem: Die im ZDF gezeigte Serie "Cheers" (auch unter dem Titel "Prost Helmut", 1982 – 1993) über eine Bar in Boston und deren illustre Gäste, sowie "Atlanta" (seit 2016, ebenfalls von Fox produziert): "Keine Show ist in der Lage, routinemäßig so viele radikal verschiedene Dinge zu tun." Die "Mary Tyler Moore Show" (1970 – 1977) auf Platz 10 sei nach wie vor der "Gold-Standard" für Ensemble-Comedy. Sie wurde 1974 im Ersten gesendet.

"Monty Python" kommt auch vor

Es folgen "Succession" von Sky Atlantic über einen US-Medienmogul und seine Familie, der Klassiker "Unwahrscheinliche Geschichten" (Twilight Zone), der 1961 im Ersten zu sehen war, und die Satire "Veep – die Vizepräsidentin", ebenfalls von Sky Atlantic. Dahinter findet sich "The Americans" über zwei sowjetische KGB-Spione im Kalten Krieg (damals bei Pro Sieben) und die "Larry Sanders Show", die 1998 von RTL ins Programm genommen wurde.

In Deutschland beliebte Serien wie "Raumschiff Enterprise" (Platz 22), M*A*S*H (25) und Sesamstraße (26) spielen zwar nicht ganz vorn mit, aber immerhin noch im vorderen Drittel. Das populäre "Game of Thrones" belegt Rang 31, unter anderem für den "Mut", bekannte Schauspieler frühzeitig per Mord aus dem Drehbuch zu schreiben.

Weiter hinten platzieren sich "Monty Pythons Flying Circus" (33) und das Drama "Lost" über die Überlebenden eines abgestürzten Passagierflugzeugs auf einer Pazifik-Insel (35). Überraschend: "Das seltsame Paar" nach der bekannten Boulevardkomödie von Neil Simon erreichte nur Platz 97, trotz der unvergessenen Stars Tony Randall und Jack Klugman.