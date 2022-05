Rollendes Dreispartenhaus: Blauer Eumel bringt Kultur aufs Land

Auf der Bühne gibt es Jazz, klassische Musik und Schauspiel. Drei Sparten, die ein buntes Programm bieten. Präsentiert von professionellen Musikern, die eigentlich in großen Konzerthäusern oder Theatern ihr Geld verdienen oder freischaffende Künstler sind. In Eibelstadt ist der Blaue Eumel schon zum zweiten Mal zu Gast. Vergangenes Jahr stand der königsblaue Pritschenwagen, der bis in die Achtzigerjahre noch vom THW genutzt wurde, auf dem Sportgelände der Stadt.

Sommertour durch Unterfranken

In den nächsten Wochen stehen weitere Termine in Mömbris (21.05.), Karlstadt (22.05.), Wipfeld (05.06.) oder Ochsenfurt (10.07.) auf dem Programm. Auf Dorfplätzen, in Weinbergen oder am Mainufer. Teilweise am Vormittag, teilweise am späten Nachmittag. Die Sommertour des Blauen Eumels endet am 10. Juli. Das rollende Dreispartenhaus rückt in der Regel mit einem zwölfköpfigen Künstlerteam an und hat seine eigenen Toningenieure und Bühnentechniker dabei. Die Gastspiele finden allerdings nur bei schönem Wetter statt.