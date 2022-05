Rolf Kauka: Die braune Gesinnung des Fix und Foxi-Schöpfers

In dem deutschen "Asterix"-Heft "Die goldene Sichel" findet sich eine Szene, die im französischen Original gar nicht so gedacht war. Der gallische Händler Bossix verwandelt sich in das Zerrbild des jüdischen Händlers "Schieberus". "Bin ich Schieberus, der Besitzer dieser gemietlichen Taverne. Mein Freind Gaston sagt, ihr wollt haben gern goldene Sichel, he?", raunt Schieberus in der deutschen Fassung in einem Pseudo-Jiddisch dem Titelhelden Asterix zu. Für diese antisemitische Auslegung der Figur ist Rolf Kauka verantwortlich. Rolf Kauka gehörte zu den bekanntesten Gesichtern der Comic-Industrie. Er erschuf die beiden frechen Füchse Fix und Foxi. Zudem erlangte Kauka in den 1960er Jahren auch die Rechte an der "Asterix"-Reihe von René Goscinny und Albert Uderzo in Deutschland. Bei Kauka wurden die widerspenstigen Gallier zu Germanen. In einer Ausgabe der beliebten Reihe fragt Asterix seinen Freund Obelix, der wie üblich einen Hinkelstein schleppt: "Musst du denn ewig diesen Schuldkomplex mit `rumschleppen? Germanien braucht deine Kraft wie nie zuvor!" Die politische Anspielung von Rolf Kauka ist auch offensichtlich.

Asterix-Texter René Goscinny nannte Rolf Kauka einen "waschechten Nazi"

Michael Walz ist der ehemalige Verleger der Egmont Ehapa Comic Collection und brachte viele Jahre lang die deutschen Asterix-Comics heraus. Er empört sich über die rassistischen Bilder, die Rolf Kauka mit den beliebten Comics der damaligen Jugend vermittelte. "Er hatte das Ziel mit solchen Vergewaltigungen einer Originalvorlage die Kinder mit seinem Gift zu konfrontieren und zu infiltrieren", urteilt Walz. Die Asterix-Macher reagierten in den 1960er Jahren mit Entsetzen auf Kaukas Verfälschungen und gingen vor Gericht. Kauka verlor die Rechte. René Goscinny, einer der beiden Väter von Asterix und Obelix, war Holocaust-Überlebender. Für Goscinny war Kauka ein "waschechter Nazi".

Jetzt erscheint zum ersten Mal eine Biografie über Rolf Kauka. "Fürst der Füchse, das Leben des Rolf Kauka" deckt seine anhaltende, braune Gesinnung auf. Rolf Kauka, 1917 geboren, war überzeugter HJ-Funktionär. Der Autor und langjährige BND-Chefhistoriker Bodo Hechelhammer berichtet gegenüber report München, dass der erfolgreiche Comic-Unternehmer seinen Lebenslauf frisierte: "Kein Abitur, kein Studium, obwohl er sich später in Lebensläufen sehr gerne als promovierten Literaturwissenschaftler verkauft hat und das auch bei Behörden angegeben hat."

Der deutsche "Walt Disney" Rolf Kauka führte ein Doppelleben

In dem Vorwort der "Fix und Foxi"-Hefte wurden die politischen Ansichten von Rolf Kauka noch einmal deutlich. Im Weihnachtsheft von 1966 bittet er die Leser darum, für die Menschen zu beten, die unschuldig im Gefängnis sitzen, auch die in Spandau. In Spandau sitzt zu diesem Zeitpunkt lediglich ein Mann ein: Rudolf Heß. Hitlers Stellvertreter wurde im Nürnberger Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt.

Rolf Kaukas Witwe Alexandra sagt über den deutschen "Walt Disney": "Er war erzkonservativ. Aber extrem kreativ. Couragiert, immer neue Wege zu gehen. Ich weiß, darin liegt Widersprüchlichkeit." Über seine braune Gesinnung soll sie aber kaum etwas gewusst haben. "Sie sprechen mit mir über eine Zeit, die vor meiner Zeit stattfand", sagt sie im Interview. Sie heiratete Rolf Kauka, als er bereits 58 Jahre alt war. Im Jahr 2000 starb Rolf Kauka in Georgia in den USA. Die Schattenseiten des Mannes, der so viele Kinder mit seinen Comics begeisterte, kommen erst jetzt ans Licht.