Seine Bücher tragen Titel wie: "Die Kunst des klugen Handelns", "Die Kunst des guten Lebens", "Die Kunst des klaren Denkens". Allesamt Besteller des Schweizer Autors und ehemaligen Unternehmers Rolf Dobelli, der in eloquenten Plädoyers ein Thema umkreist: auf welchen Wegen ein gelungenes Leben zu erreichen ist. So auch mit seinem neuen Buch. Es heißt "Die Kunst des digitalen Lebens" und propagiert den Ausstieg aus dem News-Konsum. Selbst seit zehn Jahren Nachrichten-Abstinenzler, schreibt Dobelli darin: News sind für das, was im Leben wirklich zählt, irrelevant. Barbara Knopf hat mit Rolf Dobelli gesprochen.

Barbara Knopf: Herr Dobelli, wie beginnt denn eigentlich Ihr Tag?

Rolf Dobelli: Der beginnt, indem ich die Jungs aus dem Bett hole – wir haben zwei Kinder. Ich helfe dann auch meiner Frau beim Frühstückmachen, einfach damit die Jungs in Schwung kommen. Das ist die Hauptaufgabe des Tages.

Also keine Zeitungslektüre und kein Radio?

Nein, nein! Keine Zeitungslektüre, kein Radio, keine Online-News, kein Fernsehen, kein Frühstücksfernsehen, komplett News-frei.

Sie halten News-Konsum ja für eine Sucht, reden gerne in Ihrem neuen Buch "Die Kunst des digitalen Lebens" von den News-Junkies. Sie setzen sozusagen die Leute, die News hören und konsumieren mit Alkoholikern gleich, sprechen auch von einem Gift – was ist denn so gefährlich an den Nachrichten, den News?

Die News sind aus verschiedenen Gründen sehr gefährlich, vielleicht die wichtigsten zwei oder drei: News geben Ihnen die Illusion, Sie würden die Welt verstehen. Aber das tun Sie natürlich nicht, denn die News sind oftmals zu kurz, oftmals irrelevant. Wissen Sie, Sie können tausend Meldungen über den Syrien-Krieg lesen – und Sie haben den Syrien-Krieg dennoch nicht verstanden, da braucht es eben längere Formate.

Ein anderes Problem der News ist, dass die Irrelevanz so hoch ist. Sie werden bombardiert mit Nachrichten, die komplett irrelevant sind. Irgendwo ist ein Flugzeug abgestürzt, auf der anderen Seite des Planeten; irgendwo ist ein Vulkan ausgebrochen; irgendwo gab es einen Terroranschlag; zwei Präsidenten haben sich die Hände geschüttelt; China baut einen neuen Flugzeugträger; Nordkorea hat eine Rakete getestet. Wenn Sie sich mal fragen, wie relevant diese Nachrichten tatsächlich für Ihr Privatleben oder berufliches Leben sind, dann werden Sie schnell feststellen, dass die Relevanzquote ziemlich nahe bei Null liegt.