"Künstler mit Herz": Reaktion auf das AfD-Ergebnis

"Künstler mit Herz", so nennt sich eine bayerische Initiative, die sich gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft zur Wehr setzen will. In ihrem Video "Mia ned!", das im Vorfeld der Wahl so viele Klicks im Netz bekam, sieht man den Münchner Liedermacher Roland Hefter, wie er eine immer weiter anwachsende Menschenmenge um sich schart und die Wahlziele der AfD klar und deutlich benennt.

Künstler bekennen Farbe

Nun zieht die AfD mit 10,2 Prozent der Stimmen in den bayerischen Landtag ein. Am Morgen nach der Wahl antwortet Roland Hefter auf die Frage, ob das Engagement der Künstler angesichts dieses enormen Zuwachses für die AfD vergebens war: "Die AfD hat sich, glaube ich, ja doch mehr erwartet als diese 10,2 Prozent." Und überhaupt sei es wichtig gewesen, dass Künstler Farbe bekennen für ein buntes Bayern, das habe auf alle Fälle etwas gebracht. "Angeblich sind ja 60 Prozent der AfD-Wähler immer noch Protestwähler", so Hefter, "und vielleicht wären es ohne diese Aktion – nicht nur das Video, sondern die ganze Initiative – noch mehr gewesen. Geschadet hat es bestimmt nichts."

Stadt und Land – die neue politische Opposition?

Das Video wurde in München gedreht, einer Stadt, die mehrheitlich grün gewählt hat – sogar fünf Direktmandate gingen in München an die Grünen, ein weiteres in Würzburg. Auch in Regensburg oder Nürnberg hat die Partei gut abgeschnitten. Es ist eine allgemeine Beobachtung, dass der Unterschied zwischen Stadt und Land sich politisch immer deutlicher niederschlägt. Es könnte sogar sein, dass diese Konfliktlinie die alte Ordnung zwischen rechts und links in Zukunft ablöst.

Für Roland Hefter ist dennoch klar: Sein Video hat nicht den Grünen geholfen, sondern allen Parteien außer der AfD. Dass die Grünen in München stark waren, liegt seiner Meinung nach auch daran, dass viele Münchner gerade die Natur als hohes Gut bewerten und nicht in einer Stadt leben wollen, die "total verpestet" wird. Unter anderem.

Die AfD als "bürgerliche Partei"?

Der Gegensatz von Stadt und Land hat das Wahlergebnis in Bayern geprägt, ein weiterer Begriff, der immer wieder bemüht wird, um die Dinge zu sortieren, ist der der Bürgerlichkeit. Das allerdings mit einer erstaunlichen Bedeutungsverschiebung: Das Adjektiv "bürgerlich" fiel mehrmals im Zusammenhang mit der AfD – woraufhin die Publizistin und Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels Carolin Emcke kurz und bündig twitterte: "Definiere 'bürgerlich'…".

Auch Markus Söder wurde nicht müde zu betonen, dass er eine "bürgerliche Koalition" mit den Freien Wählern favorisiert – das wirkt so, als seien die Grünen, die ja durchaus auch für eine Koalition in Frage kämen, keine bürgerliche Partei. Was ist das für eine Begriffsverwendung, wenn die AfD von manchen als "bürgerlich" bezeichnet und den Grünen diese Bürgerlichkeit von anderer Seite wiederum abgesprochen wird? Für Roland Hefter ist klar: "Ich sehe die AfD einfach als Protestpartei und als Ort, wo sich ein paar Nazis zu Hause fühlen, und nichts anderes."

Der Flirt mit dem rechten Rand

Am Wahlsonntag wurde in der Frankfurter Paulskirche der diesjährige Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen, den Carolin Emcke 2016 erhalten hat. Die Preisträger Aleida und Jan Assmann haben sich, wie die "Künstler mit Herz" in Bayern, ebenfalls klar gegen die AfD-Sprüche vom sogenannten "Schuldkult" gestellt oder auch dagegen, Hitler und die Nazis seien nur ein "Vogelschiss" in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte, wie es Parteichef Alexander Gauland gesagt hat. "Die Nation ist kein Heiliger Gral, der vor Befleckung und Entweihung – Stichwort 'Vogelschiss' – zu retten ist", so Aleida Assmann in ihrer Rede, "sondern ein Verbund von Menschen, die sich auch an beschämende Episoden ihrer Geschichte erinnern und Verantwortung übernehmen für die ungeheuren Verbrechen, die in ihrem Namen begangen wurden."

Intellektuelle wie Assmann sprechen sich gegen die AfD aus, Künstler wie Roland Hefter und seine Mitstreiter engagieren sich vehement, und dennoch wählen nicht wenige Menschen die Partei. Was also tun? Gefordert seien vor allem die Parteien, die jetzt an die Regierung kommen, davon ist Roland Hefter überzeugt: Sie müssen ihre Arbeit vernünftig machen und die Dinge, die gut laufen, auch besser verkaufen. "Man hat immer den Eindruck, die sind alle so zerstritten und es geht überhaupt nichts weiter. Erst einmal geht es uns gut in Bayern, nach wie vor, das müssen die Bürger sehen, dass wir keine Protestwähler brauchen."

Und die Wähler, die nicht aus Protest die AfD wählen, sondern weil sie, wie Hefter sagt, "Nazis unterstützen"? Schwierige Frage, wie darauf zu reagieren ist. Die werde es vermutlich immer geben, es seien aber hoffentlich nicht zu viele, so Hefter. Wichtig ist aber seiner Meinung nach, dass die Regierung – sprich die CSU – sich wieder an den Menschen orientiere und nicht am rechten Rand.

