Roland Emmerich: Pandemie ist wie "Katastrophenfilm in Zeitlupe"

Er ist der Inbegriff des Mega-Katastrophen-Filmers: "Jeder sagt mir, dass sich die Pandemie anfühlt wie ein nicht enden wollender Roland-Emmerich-Film", so der berühmte Regisseur mit Sinn für Selbstironie im Interview mit dem Branchen-Portal "Deadline". Und dabei hat ihn die Corona-Krise selbst heftig getroffen. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten seines neuen Science-Fiction-Films "Moonfall" im Frühjahr letzten Jahres kam der Lockdown, damals steckten er und sein Team gerade in Kanada mitten in den Vorbereitungen und hatten bereits "sechs bis sieben Millionen Dollar" ausgegeben, so Emmerich, der an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen studiert hat und seit 1992 in Hollywood erfolgreich ist.

Im Budget war plötzlich "ein großes Loch"

Das Projekt hätte durchaus scheitern können, wären nicht nervenstarke chinesische Geldgeber gewesen und Banken und Versicherungen, die dann doch irgendwie mitmachten. Drei bis vier Monate sei alles in der Schwebe gewesen, so Emmerich, und die fünf bis sechs Millionen Dollar, die allein die Hygienemaßnahmen am Set verschlangen, seien natürlich auch nicht budgetiert gewesen: "Das ist ein großes Loch." Letztlich sei es ein "großes Wunder" gewesen, dass die unabhängige Produktion überhaupt abgeschlossen werden konnte. Die 140 Millionen Dollar Gesamtkosten finanzierten weder große Studios, noch ein Streamingdienst, sondern ein Konglomerat von Finanziers, darunter Fred Kogels "Leonine-Holding" mit Sitz in München, der kanadisch-amerikanische Konzern "Lionsgate" und die Huayi Brothers, der größte chinesische Medienkonzern in privater Hand.