So wurde Roland Emmerich zu einer der deutschen Hollywood-Größen

"Ich wollte eigentlich nie nach Hollywood, das hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können. Das war einfach, um denen was vor den Latz zu knallen." Er hat es allen gezeigt: Roland Emmerich – der Master of Desaster. Ein Mensch, der Widerstände und Widersprüche gut aushalten kann. Er hat sich bis heute seine schwäbische Bodenständigkeit bewahrt, obwohl er als Filmarchitekt nicht anders kann als in megalomanen Superlativen zu denken. Geboren wurde Emmerich 1955 in Stuttgart, heute lebt er in London, Berlin und Los Angeles. Seine beispiellose Karriere begann 1977 an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Die Stadt avancierte damals gerade zu einem Ort der Inspiration für innovative Filmemacher. "Da gab's noch Restaurants wie die Klappe, und da sind wir Studenten immer hingegangen, da hast Du in der einen Ecke Fassbinder gesehen und in der anderen Rosa von Praunheim. Das war richtig cool eigentlich!"

Größenwahnsinnige Ideen und prominente Unterstützer

Nachdem Emmerich "Star Wars" gesehen hatte, wechselte er vom Szenebild in die Regie. Sein Abschlussfilm "Das Arche Noah Prinzip" sprengte mit 1,2 Millionen Mark in jeder Hinsicht den Rahmen. Doch der eigenwillige Filmemacher hatte das Talent, die "Richtigen" für seine größenwahnsinnigen Ideen zu gewinnen. "Mein Professor hat mich damals zu Bernd Eichinger geschickt und der hat gesagt: 'Du bist verrückt, aber das machen wir'. Und am Schluss brauchte ich noch eine Explosion. Weil ich den Editor von Wolfgang Petersen kannte, der gerade 'Das Boot' drehte, habe ich Wolfgang gefragt, und der meinte: 'Ja klar, aber das wird bisschen schwierig.' Doch am Ende hat er alles für mich geregelt mit den Rechten, sodass ich das bekommen habe."

Emmerich bekam meistens was er wollte. Seine jugendliche Hybris war dabei sowohl Schutzschild und Antrieb, als auch auch bewusste Provokationen: gegen das gut betuchte Zuhause in Baden-Württemberg etwa, oder gegen seine Mitschüler und Dozenten. Provokationen, die stets das Übergroße anvisierten: "Wir waren alle fanatisch in Film. Wir wollten Unterhaltungsfilme drehen. Ja, und der Ossi ist dann irgendwann nach Los Angeles gefahren und hat einen Sticker mitgebracht fürs Auto: 'HFF München – See you in Hollywood'. Da haben sich die Dozenten damals wahnsinnig drüber aufgeregt."

Blockbuster für die Traumfabrik

Vorsehung! Hollywood! Die Traumfabrik hat Roland Emmerich groß gemacht. Aber auch er hat sie ein Stück weit mitgeprägt. Anfang der Neunzigerjahre mit "Stargate", "Independence Day" und "Godzilla". Später dann mit "Der Patriot", "The Day after Tomorrow" oder der Maya- Apokalypse "2012". Danach wusste er beim besten Willen nicht mehr, was er noch hätte zerstören sollen und nahm sich anderer Stoffe an. Emmerich, der selbst "openly gay" ist, wie er sagt und einen 30 Jahre jüngeren Mann geheiratet hat, nahm sich 2015 in seinem Film "Stonewall" der Geschichte der Schwulenbewegung rund um die New Yorker Christopher Street an. Und landete damit - nicht gerade einen Welterfolg. "Hollywood hat sich verändert, als ich ankam war das schon so, dass Originalität gefragt war und heute ist das so das Schimpfwort. Wenn das kein Franchise ist oder kein Super Hero, dann will das kein Mensch machen", sagt er.

Roland Emmerich ist ein Original und macht auch weiterhin was er will. Er bricht mit seinen eigenen Regeln, drehte etwa vor drei Jahren "Independence Day 2", obwohl er Fortsetzungen eigentlich ablehnt. Gerade war Drehschluss für sein neues Projekt "Midway". Im Film geht es um eine der größten Seeschlachten zwischen Japan und den USA im Zweiten Weltkrieg. Für Roland Emmerich ist die letzte Schlacht also auch mit Anfang Sechzig noch lange nicht geschlagen.

Heute Abend erhält er den Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises und kehrt dafür ans Prinzregententheater zurück – dorthin wo er früher Seminare besuchte und wo er, wie er verrät – einmal durch eine Technik-Prüfung gefallen ist. Naja, es ist ja doch noch was aus ihm geworden.