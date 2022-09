Roger Waters schreibt an Putin: "Gönnen Sie mir etwas"

Nicht nur in Polen ist er nicht mehr willkommen: Roger Waters (79), einst umjubelter Star von "Pink Floyd", brachte viele Fans gegen sich auf, seit er ungewöhnlich viel Verständnis für Putin zeigte. Konzerte in Krakau wurden ohne nähere Begründung storniert, in Russland dagegen wird der Sänger für seine Haltung gefeiert, sogar von Ex-Präsident Dmitri Medwedew: "Es gibt noch anständige Kerle im Westen."

Jetzt jedoch hielt es Waters offenbar für angebracht, auch Richtung Kreml kritische Bemerkungen loszuwerden. Auf seinem Facebook-Profil schrieb einen "Offenen Brief" an Putin. Dort ist zu lesen: "Ich weiß, ich weiß, die USA und die NATO marschieren im Handumdrehen oder für ein paar Barrel Öl in andere souveräne Länder ein, aber das bedeutet nicht, dass Sie das auch tun sollten. Ihre Invasion in der Ukraine hat mich völlig überrascht, das war es ein abscheulicher Angriffskrieg, provoziert oder nicht."

"Das Problem ist, ich habe Kinder und Enkel"

Es werde die Sache "viel einfacher" machen, so Waters, wenn Putin wirklich ein baldiges Ende des Krieges wolle: "Wenn Sie aus sich herauskommen und sagen würden: 'Auch die Russische Föderation hat keine weiteren territorialen Interessen als die Sicherheit der russischsprachigen Bevölkerung der Krim, Donezk und Luhansk.' Das würde auch helfen. Ich sage das, weil Ich einige Leute kenne, die denken, Sie wollten ganz Europa überrennen, angefangen mit Polen und den restlichen baltischen Staaten."

Sollte das der Fall sein, so der Sänger, könne er nur noch sagen: "Ja, sprengen Sie sich einfach gegenseitig und die Welt in Stücke. Das Problem ist, ich habe Kinder und Enkel, und so geht es den meisten meiner Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, und keiner von uns würde dieses Ergebnis genießen."

Putin möge ihm bitte "gönnen", eine Zusicherung zumachen, so Waters: "Zurück an den Verhandlungstisch. Wenn ich Ihre bisherigen Reden richtig gelesen habe, würden Sie gerne einen Neutralitätszustand für eine souveräne, benachbarte Ukraine aushandeln? Ist das korrekt? Angenommen, ein solcher Frieden könnte ausgehandelt werden, müsste er eine absolut verbindliche Vereinbarung enthalten, nie wieder in irgendjemandes Gebiet einzudringen." Die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Selenskyj habe ihm per Twitter auf einen ähnlichen Brief geantwortet: "Wenn Sie mir antworten würden, würde ich Sie dafür sehr respektieren und es als einen ehrenvollen Schritt in die richtige Richtung hin zu einem nachhaltigen Frieden werten."